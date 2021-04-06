الفنانة شيماء سليمان تشتكي من أعراض غريبة انتابتها بعد لقاح كورونا (فيديو)‎

قالت الفنانة الكويتية شيماء سليمان، إن بعض الأعراض ظهرت عليها بعد تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، متسائلة، هل يمكن أن يكون ذلك بسبب اللقاح؟.

ونشرت شيماء سليمان، عبر ”سناب شات“، مقطعا ظهرت فيه وقالت إنها تعاني من احمرار في الأنف، وتورّم في الشفتين.

وأبدت شيماء سليمان حيرتها من تلك الأعراض التي ظهرت عليها، فيما ردت على متابعين قالوا لها إن ذلك يمكن أن يكون بسبب ”الفيلر“ في شفاهها، وقالت إنها وضعته في فمها وليس في أنفها ووجهها.

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وكانت شيماء سليمان، قد فاجأت جمهورها قبل نحو شهرين، بإعلانها اعتزال التمثيل على المستوى الدرامي للتلفزيون، وذلك بشكل نهائي دون عودة، موضحة أنها لن تكون متواجدة في هذا المجال، وستظل تغني وتظهر في المسرح فقط.

ويعد مسلسل ”سما عالية“، المقرر عرضه على قناة دبي في شهر رمضان المقبل 2021، آخر أعمال شيماء سليمان، وهو من تأليف صالح النبهان وشيخة بن عامر، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة جاسم النبهان وزهرة الخرجي وفوز الشطي وحمد العماني وعبدالله التركماني، وآخرين.