تامر حسني ينهي خلافه مع أحمد السقا في "نسل الأغراب"

أنهى الفنان المصري تامر حسني خلافه مع مواطنه الفنان أحمد السقا، من خلال التعاون مع السقا في مسلسله الرمضاني ”نسل الأغراب“، المرتقب عرضه في دراما رمضان 2021 .

وسيقوم تامر بغناء تتر المسلسل، ولن يكون التعاون من خلال غناء شارة العمل ”التتر“ فقط، بل سيقوم تامر حسني بغناء الرباعيات في المسلسل أيضا.

وأعلن المخرج المصري محمد سامي في منشور له عبر حسابه بموقع ”انستغرام“، عن اكتمال كتيبة العمل بعد انضمام تامر حسني له، مؤكدا أن تامر هو من اكتشفه وقدمه للجمهور كمخرج من خلال مسلسل ”آدم“.

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وعلق سامي على صورة جمعته مع تامر حسني وأحمد السقا قائلا: ”تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني، وش السعد اللي اكتشفني في مسلسلي الأول آدم، واللي قدمني للجمهور العظيم“.

وأضاف: ”وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير“.

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من جهته، وتأكيدا على إنهاء الخلاف رحب أحمد السقا باختيار تامر حسني لغناء تتر المسلسل، حيث نشر ذات الصورة التي تجمعه بالمخرج وبتامر حسني من خلال حسابه في موقع ”إنستغرام“، وعلق قائلا: ”أخي العزيز النجم تامر حسني يغني تتر نسل الأغراب“.

ويأتي هذا التعاون ليعزز تصالح السقا وتامر حسني، بعد سوء التفاهم الذي وقع بينهما، بعد التعاون بفيلم ”الفلوس“.

وكان قد تصالح السقا وحسني على هامش حضورهما حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حين استدعى أشرف عبدالباقي زميله تامر على المسرح وتحدث عن غيابه عن المهرجانات ثم تأتي سيرة الخلاف مع السقا فيهبط تامر من المسرح متوجها إلى أحمد السقا ويحتضنه ويتصالحان.

ومسلسل ”نسل الأغراب“ بطولة: أحمد السقا وأمير كرارة، مي عمر، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، وغيرهم.