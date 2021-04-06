بعد رفع الحظر عن أموالها.. الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد توجه رسالة للمنتقدين (فيديو)

عبرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد عن سعادتها بعد قرار النيابة العامة في الكويت، رفع التحفظ عن أموالها لدى البنوك المحلية بالكويت، في القضية المعروفة بقضية ”مشاهير غسيل الأموال“، موجهة رسالة لكل من ساندها، وكذلك للمنتقدين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فوز الفهد، كانت وثقته عبر حسابها الرسمي على موقع ”سناب شات“، قائلة ”الحمد لله على الأخبار الحلوة اللي قاعدين نشوفها، للأمانة من البداية كنت وايد متفائلة أن هذه تكون النتيجة اللي بنشوفها في هذا القضايا اللي بيصيرلنا فيها سنة أو 10 شهور“.

وأضافت ”حابة أشكر كل الناس اللي وقفوا معي وشجعوني من أهل وربع وعملاء من شركات اتعاقدنا وياهم، ومن ناس اشتغلنا وياهم، وأي شخص تربطني فيه علاقة طيبة، والناس اللي كانوا دايما واثقين فينا وكانوا دايما يشجعونا وكانوا ويانا ولا زالوا“.

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وتابعت فوز ”كل ما تشوفونه من قضايا عم تتجه الاتجاه الصحيح وهتشوفونا كلنا متسأنسين والأيام اللي جاية راح تكون حلوة وللأمانة أنا بسكر هذا الشيء من حياتي لأنه بجد كان شيء متعب نفسيا وجسديا وكل شيء“.

واستطردت الفاشنيستا الكويتية ”لكن اللي خرجوا على القنوات واللي عايشين نفس حياتنا وشغلهم نفس شغلنا ونفس أمورنا وكل الناس اللي استغلت هالمصيبة اللي شافوها هل كل الناس راح يطلع يقول سوري أنا أسأت الظن“.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية رفعت يوم أمس الاثنين، التحفظ المفروض على أموال وحسابات عدد من المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، في القضية المعروفة بقضية ”مشاهير غسيل الأموال“.