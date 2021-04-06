صالح الجسمي يغادر المستشفى بعد جراحة في المخ (صور)

غادر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، المستشفى بعد أن أجرى منذ أسبوعين، عملية قسطرة بالمخ، إثر تعرضه للنزيف معلنا حينذاك اعتزاله السوشيال ميديا لفترة مؤقتة.

وكشف المؤثر الاجتماعي والفنان محمد الكندي المعروف بلقب ”كانو الكندي“، عن ظهور صالح الجسمي في منزله برفقة ابنه محمد، حسبما وثق في مقطع فيديو من خلال خاصية ”ستوري“ على حسابه في موقع ”إنستغرام“.

ونقل الجسمي، المقطع عبر حسابه -أيضا- في موقع ”إنستغرام“، وقال إنه جهز الطعام بنفسه لزائره كانو الكندي.

ورد كانو الكندي على الجسمي ”سحقت تواضعي اليوم“، مضيفا ”حمد الله على السلامة نور البيت بوجودك ووجود الأبطال ويا محمد هذا شمعة البيت وبدونه ما تسووا شيء“.

وتابع كانو الكندي ”وكان ودي أبوسك لكن الحين احنا في زمن الكورونا وانت مريض“، بينما داعبه صالح الجسمي بأنه حضّر الطعام بالطريقة التي نصحه بها الأطباء وفقا لحالته الصحية.

https://www.instagram.com/stories/saleh_jasmi/2545379672613869994/

https://www.instagram.com/stories/kanu7alkendi/2545725895345457718/

وكان صالح الجسمي، كشف قبل 3 أيام عن تطورات جديدة في وضعه الصحي موضحا أنه بدأ المشي على قدميه، ونشر عبر خاصية ”ستوري“ على حسابه في موقع ”إنستغرام“ صورة وعلق عليها ”وبدأت أولى خطوات المشي بمساعدة أخصائيي العلاج الطبيعي الحمد لله دائما وأبدا“.