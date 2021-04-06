أول ظهور لـ"ماما أنيسة" بعد تعافيها من وعكة صحية (فيديو)

ظهرت الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر، الشهيرة بـ“ماما أنيسة“، للمرة الأولى بعد تعافيها من الوعكة الصحية التي ألمت بها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته الفنانة شوق الكويتية عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“.

وطمأنت ماما أنيسة الجمهور على وضعها الصحي، كما استغلت ظهورها في نفي إصابتها بفيروس كورونا، حيث تداول البعض أن الفيروس هو سبب إدخالها المستشفى.

وقالت ماما أنيسة ”أبي أطمن الناس كلهم إيش جاب كورونا لماما أنيسة.. أنا اللي حصل معاي التهاب في الدم وأثر ذلك على كل المعادن اللي في جسمي واتلخبطت.. فانتقلت المستشفى.. لا كورونا ولا يحزنون.. كورونا تخاف مني أصلا لأن أهل الكويت يحبوني“.

وأضافت ”أنا واخدة اللقاح من أكثر من 6 أشهر تقريبا.. وأقول حق أهل الكويت حياتي انتوا الله يخليكم روحوا تطعموا.. خير ونعمة من الله احنا في بلد الخير والأمن والأمان.. ولا يكمل أمننا وأماننا إلا لما تروحوا تطعمون“.

https://www.instagram.com/tv/CNTZAQXjIDr/?igshid=1xteh6ip3yolw

وتعرضت ”ماما أنيسة“ لوعكة صحية، منذ حوالي شهر، نقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري في دولة الكويت.

ووجهت ”ماما أنيسة“ نصيحة توعوية لأهل الكويت، ومن يقيم على أرضها، بأن يلتزموا بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية وذلك لمساعدة الدولة والجهات المعنية في الحد من انتشار جائحة كورونا، متمنية للجميع السلامة من هذا الوباء.

و“ماما انيسة“ واحدة من أبرز إعلاميات الكويت ولها ألقاب عدة من بينها ”حبيبة العرب“ و“أم الكويتيين“ و“أم الأجيال“.