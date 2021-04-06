بعد حكم البراءة.. مشاري بويابس وجمال النجادة يتلقيان هدية فريدة من نوعها (صور)

من الواضح أن الفاشينیستا الكويتية فوز الفهد وزوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف لهما طريقة خاصة في التهنئة بالبراءة من قضية ”غسيل الأموال“، حيث أرسلا ”ناقة“ هدية لكل من نجم مواقع التواصل الاجتماعي مشاري بويابس والفاشينيستا الكويتية جمال النجادة.

ونشرت الفاشينیستا الكويتية جمال النجادة، صورة الناقة التي وصلت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع ”سناب شات“، معلقة :“شكرا عبد اللطيف الصراف.. وشكرا فوز الفهد“.

كما قام مشاري بنشر صورة الناقة التي وصلته بمناسبة حصوله على البراءة ورفع الحظر على أمواله، عبر حسابه الرسمي على موقع ”سناب شات“، مقدما الشكر لهما على هذه الهدية.

وقبل أيام كانت قد هنأت الفاشينیستا الكویتیة فوز الفھد وزوجھا رجل الأعمال عبد اللطیف الصراف، الفاشينيستا عهود العنزي بعد حصولها على البراءة من قضية ”غسيل أموال المشاهير“ التي شهدتها الكويت أخيرا.

وقامت النيابة العامة الكويتية الإثنين، برفع التحفظ المفروض على أموال وحسابات، عدد من المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي في القضية المعروفة بقضية ”مشاهير غسيل الأموال“.

وكانت السلطات الكويتية، قد شنت حملة على حسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، الذين تضخمت أرصدة حساباتهم البنكية بشكل لافت، حتى وصلت إلى ملايين الدولارات.

وقالت صحيفة الرأي المحلية إن ”النائب العام قرر رفع التحفظ عن أموال وحسابات الإعلامي الكويتي مشاري بويابس، لدى جميع البنوك المحلية“.