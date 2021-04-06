لحظة التعدي على الفنان ياسر فرج من قبل مجموعة من الأشخاص (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لمجموعة من الأشخاص يقومون بالاعتداء على الفنان ياسر فرج، بعدما صدم من قبل مراهق بسيارة خاصة، في محيط منطقة المعادي على الطريق الدائري.

وقرر فرج أن يلاحق السيارة وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أنه مراهق عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضراً ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.

وكشف المحاميان حسن علام والدكتور أحمد سعد دفاع الفنان ياسر فرج، أن نيابة البساتين استكملت صباح الاثنين، التحقيقات في واقعة تعدي مجموعة من الأفراد بصورة وحشية على الفنان ياسر فرج عقب حادث سير.

https://www.facebook.com/redcarpeet21/videos/530469394993804

وكانت النيابة العامة، قامت بالاستماع إلى أقوال المجني عليه، الفنان ياسر فرج، بعد تفريغ الكاميرات المتواجدة بموقع الحادث، وتبين قيام 7 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإتلاف سيارته الخاصة، مستخدمين في ذلك العصي والحجارة، وذلك حال وجود الفنان داخل سيارته وعدم مغادرته، أو النزول منها ولم يبادر بأي مقاومة تذكر.

جاءت البداية أنه أثناء تحرك الفنان بسيارته على الطريق الدائري قام مراهق بصدمه أثناء سيره بسرعة جنونية وفر هاربًا، ما أدى إلى حدوث تلفيات وخلل بسيارة الفنان ياسر فرج.

وقال فرج، في تصريحات سابقة إنه قام بملاحقة السيارة حتى وصل إلى منتجع سكني شهير بمنطقة المعادي، وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ بأنه طفل مراهق عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه البالغين والمراهقين، فقاموا بالتعدي عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وتكسير سيارته.