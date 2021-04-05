إخلاء سبيل حسن شاكوش

أخلت النيابة العامة في مصر، مساء الإثنين، سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش، في قضية مخالفة إقامة حفل افتتاح لكافيه بدون ترخيص، وتقديم الشيشة في شارع أنور المفتي، بكفالة مالية 20 ألف جنيه (1,280.43 دولار)، وحجز باقي المتهمين الـ19.

ومثل شاكوش للتحقيق أمام النيابة العامة المصرية، بعد إلقاء القبض عليه مساء الأحد، بسبب افتتاح كافيه مخالف جرى غلقه من قبل.

وتواجد المغني الشعبي حمو بيكا، عمر كمال، وشحتة كاريكا، في محكمة مدينة نصر، لمساندة المطرب الشعبي حسن شاكوش، بعد إلقاء القبض عليه، ومنع الحرس دخولهم للمحكمة، بالإضافة إلى وجود تشديد أمني كثيف في سرايا النيابة، ومنع دخول أي شخص لشاكوش.

وأغلقت الأجهزة الأمنية في مصر، يوم الأحد، مقهى (كوفي شوب) في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، مملوك لشاكوش، أثناء إقامة حفل افتتاح ضخم بدون ترخيص، وتقديم الشيشة (النرجيلة) للحضور.

وأكد مصدر أمني مصري، أنه تم إغلاق ”كوفي شوب“ مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش؛ بعدما تبين مخالفته للتدابير الاحترازية، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.

وأضاف المصدر أن الفنان المصري استحوذ على الرصيف، وتسبب في قطع الطريق العام أمام المارة.