السعودية حوراء الهميلي تحلم بلقب أول امرأة على عرش "أمير الشعراء"

يترقب السعوديون، مساء يوم الثلاثاء، لتحديد هوية الفائز في مسابقة أمير الشعراء الأدبية التي تنظمها الإمارات كل عامين، وتحظى بشهرة واسعة في العالم العربي، حيث يساندون لأول مرة، امرأة لتحصد اللقب الشعري المميز.

وطوال مراحل المسابقة، حظيت حوراء الهميلي، وهي شاعرة شابة قادمة من المنطقة الشرقية، بتشجيع ودعم شاركت فيه نخب سعودية بارزة عزز من حظوظ مواطنتهم التي حسم التصويت لصالحها المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة الشعرية.

ونال الشعراء السعوديون الرجال نصيب الأسد من النسخ السنوية الثمانية من المسابقة، رغم قوة المنافسة مع الشعراء المشاركين من مختلف الدول العربية، لكن الدعم الذي تتلقاه الهميلي ينبئ بأنها قد تكون أول سعودية وامرأة تحصد اللقب.

وكان من الممكن أن تكون مشاركة الهميلي في برنامج ”أمير الشعراء“ ذاته قبل سنوات قليلة، سببا في تلقيها انتقادات لاذعة من مواطنيها الذين يرفضون ظهور النساء في هكذا فعاليات بجانب الرجال، لكن كل ذلك بات من الماضي بالفعل.

فالتغييرات التي شهدتها البلاد، ونالت النساء نصيبا كبيرا منها، دفعت بجيل جديد من الشباب السعوديين من الجنسين، للاستفادة من الانفتاح الذي تعيشه بلادهم على الثقافة والفنون والترفيه، وباتوا يتسابقون على عرض مواهبهم، وسط تشجيع محلي منقطع النظير.

وقال الشاعر السعودي، علي النحوي، في تغريدة عبر ”تويتر“، وجهها لمواطنته الهميلي: ”مرة أخرى سأصوت للهميلية، لأنها وقفت بحضرة الشعر بهيئة تلتقي مع الانفتاح الاجتماعي الذي تتبناه رؤية 2030 متمنيا لها الحصول على اللقب“.

وأضاف الشاعر الذي شارك في نسخة سابقة من ”أمير الشعراء“ ”أقول لحوراء: إنك فتحت الباب على مصراعيه لبناتنا، كي يتجاوزن حواجز التردد والخوف، ويرمين ما تولّد عن الخطاب المتشدّد وراء ظهورهن“.

مرة أخرى سأصوت للهميلية لأنها وقفت بحضرة الشعر

بهيئةٍ تلتقي مع الانفتاح الاجتماعي الذي تتبناه رؤية ٢٠٣٠

متمنيا لها الحصول على اللقب

أقول لحوراء :

إنك فتحت الباب على مصراعيه لبناتنا ، كي يتجاوزن حواجز التردد والخوف ، ويرمين ما تولّد عن الخطاب المتشدّد وراء ظهورهن .@23hawraaali pic.twitter.com/F1TbgKLihJ — علي النحوي (@alnhwi2) March 30, 2021

وكان النحوي من أبرز الداعمين لمواطنته الهميلي التي يرى في مشاركتها ”انتصارا للمرأة والقصيدة“، لكنه لم يكن الوحيد، حيث حضرت أسماء سعودية بارزة لتدعم الشابة القادمة من مدينة الأحساء، وبينهم المفكر السعودي البارز، عبدالله الغذامي.

وقال الغذامي في إحدى تغريداته التي يحض فيها السعوديين على دعم حوراء ”حوراء الهميلي في برنامج أمير الشعراء، تستاهل التصويت لها، حوراء ذكية وعميقة وواثقة وتستحق أصواتكم، قصيدتها تحمل صوت الشعر وتنبض رحيق اللغة“.

حوراء الهميلي في برنامج أمير الشعراء

تستاهل التصويت لها ، حوراء ذكية وعميقة وواثقة وتستحق أصواتكم

قصيدتها تحمل صوت الشعر وتنبض رحيق اللغة

التصويت عبر الفيديو المرفق في حسابها @23hawraaali https://t.co/wWSgUQzuI6 — عبدالله الغذامي (@ghathami) March 28, 2021

ورغم الخصوصية التي تعنيها مشاركة الرجال في دعم حوراء بشكل علني للفوز بلقب أمير الشعراء، حيث كانت المرأة وقضاياها، عنوانا لسجالات عديدة بين السعوديين في الماضي، إلا أن لدعم النساء للشاعرة قيمة أيضا، إذ طالما عارضت السعوديات المحافظات مشاركة مواطناتهن في هكذا فعاليات مختلطة.

ودفع جو التحرر الثقافي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة، الشاعرة السعودية تهاني حسن الصبيح لدعم زميلتها في الشعر، الهميلي، بقصيدة وجدت صدى سريعا عندها، وغابت عنها الانتقادات التي كان من الممكن أن تنهال عليها في الماضي.

وقالت الصبيح في أبيات شعر شكلت قصيدة قصيرة بعنوان ”عناقُ نخلتين“ وجهتها للهميلي ”حوراءُ يا جفْنَ القصيدِ يرِفُّ/ فيلوحُ في ثَغْرِ المجرة حرْفُ“، ”أنتِ المرايا لو تراءتْ صورةٌ/ وترقّقَ المعنى وصار يَشِفُّ“، ”حوراءُ يا رئةَ الكلام تنفّسي/ متفرّدٌ لو تشهقينَ العزْفُ“، ”مدّتْ أبو ظبيٍ إليكِ سماءَها/ فمشيتِ مثلَ الغيمِ حين يخِفُّ“.

#حوراء_الهميلي عناقُ نخلتين

حوراءُ يا جفْنَ القصيدِ يرِفُّ

فيلوحُ في ثَغْرِ المجرة حرْفُ أنتِ المرايا لو تراءتْ صورةٌ

وترقّقَ المعنى وصار يَشِفُّ حوراءُ يا رئةَ الكلام تنفّسي

متفرّدٌ لو تشهقينَ العزْفُ مدّتْ أبو ظبيٍ إليكِ سماءَها

فمشيتِ مثلَ الغيمِ حين يخِفُّ#تهاني_الصبيح pic.twitter.com/fLXKPN4g4Y — تهاني حسن الصبيح (@tahanialsubiha) April 2, 2021

وردت حوراء على ذلك الدعم النسائي بالقول ”القصيدة التي لن تنطفئ في قلبي .. يا غيمة الأمل الوارف وربيبة الضوء الشفيف، لك من الحب ما لا تسعه اللغة.. تحية ممتدة بامتداد الحلم الذي بيننا“.

القصيدة التي لن تنطفئ في قلبي .. يا غيمة الأمل الوارف و ربيبة الضوء الشفيف ، لك من الحب ما لا تسعه اللغة.. تحية ممتدة بامتداد الحلم الذي بيننا❤️ — حوراء الهميلي (@23hawraaali) April 2, 2021

وحصلت الهميلي على 28 من أصل 30 درجة في المرحلة السابقة، ومن المقرر أن تخضع لاختبار شعري أخير أمام لجنة التحكيم، وقد خصص له 30 درجة أيضا، فيما يحدد تصويت الجمهور 40 بالمئة من الدرجات المئة للمسابقة.

وتتنافس الهميلي مع خمسة شعراء آخرين لحمل بردة الشعر لهذا الموسم، بينهم مواطنها سلطان الضيط، والشاعرة الأخرى القادمة من العراق، زينب جبار، بجانب المغربي عمر الراجي والموريتاني محمد المامي والمصري السيد خلف.

وكانت الهميلي قد تأهلت إلى المرحلة الـ20 من ”أمير الشعراء“ بقرار لجنة التحكيم عن قصيدتها الأولى بعنوان ”تنهيدةٌ على شفةِ الضوء“.

‏وتنظم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، البرنامج الشعري على مسرح شاطئ الراحة في إمارة أبوظبي، ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب ”أمير الشعراء“، وبردة الشعر، وخاتم الإمارة، وجائزة نقدية قدرها مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار)، فيما يحصل الفائزون بالمراكز الأربعة التالية على 500 ألف و 300 ألف و 200 ألف و 100 ألف درهم على التوالي.

ويستقبل البرنامج الذي انطلق عام 2007، في كل موسم آلاف القصائد من شعراء عرب على مستوى دول العالم، وتقوم لجنة التحكيم بفرز وتقييم الأعمال المشاركة، ليتم بعد ذلك استضافة أكثر من 150 شاعرا ممن وقع عليهم الاختيار في العاصمة أبوظبي، كما تقوم لجنة التحكيم بإجراء مقابلات فردية مع كل شاعر، ومن ثم يتم اختيار أفضل 40 شاعرا من المتقدمين ليدخلوا في مرحلة الاختبارات وصولا إلى قائمة الـ20 شاعرا الذين سيشاركون في الحلقات المباشرة للبرنامج، والتي تنقل تلفزيونيا.