فيفي عبده تتلقى الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"

أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتنضم بذلك لمواطنتها الفنانة نبيلة عبيد، لتصبحا أول فنانتين تتلقيان اللقاح في مصر.

وشاركت فيفي عبده جمهورها مقطع فيديو وثقت من خلاله لحظة تلقيها اللقاح، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“، وعلقت عليه: ”الحمد لله أخدت الجرعة الثانية من لقاح الكورونا بس طبعاً لسه هفضل محافظة على كل احتياطات الوقاية من الكورونا عشان الموضوع مش هزار“.

وأضافت: ”خلوا بالكو من نفسكم واللي حواليكم وسجلوا في صفحة وزارة الصحة عشان تاخدوا اللقاح.. ربنا يحمي الجميع وتحيا مصر“.

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وسبق أن شاركت الفنانة نبيلة عبيد جمهورها مجموعة من الصور لحظة تلقيها لقاح كورونا برفقة بعض الأطباء والممرضات.

وعلقت نبيلة على الصور قائلة: ”فخورة ببلدي.. مصر كبيرة ومنورة بناسها.. بتحترم المواطن وبتقدر الفنان.. تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح الفاكسين في مركز المصل واللقاح بالعجوزة“.

وأضافت عبيد: ”وما أسعدني كثيراً هذا النظام الذي وجدته من الأطباء والإخوة الممرضين.. بشاشة ولياقة في التعامل مع الجميع.. ربنا يحمي الجميع ويسلم كل الناس في مصر والعالم.. مرة تانية بقول أنا فخورة ببلدي“.