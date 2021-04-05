اشتعال أزمة مسلسل "الملك" وشقيقة عمرو يوسف تهاجم محمد رمضان بعد الإعلان عن فيلم "أحمس"

وجهت علا يوسف شقيقة الفنان عمرو يوسف، رسالة مبطنة بأن الفنان المصري محمد رمضان يقف وراء وقف تصوير مسلسل ”الملك“ بطولة شقيقها والذي أثار حالة كبيرة من الجدل مؤخرا بسبب ما به من مغالطات تاريخية بعد عرض البرومو الخاص به.

وأعادت علا نشر بوست محمد رمضان عبر ”إنستغرام“ والخاص بتصريح زاهي حواس وزير الآثار المصري السابق، ليعلن عن تقديم فيلم تاريخي عن شخصية القائد الفرعوني المصري ”أحمس“ الذي نجح في تحرير مصر من غزو الهكسوس، على أن يعرض في عام 2023.

وعلق محمد رمضان على المقطع، قائلًا: ”شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم ..أحمس 2023“.

فيما علقت ”علا“ على المنشور قائلة: ”وضحت الرؤيا ولا لسه اتمنى كل إلى مسك في الكام كلمة نقد اللي اتقالوا بعد وقبل عرض البرومو واقتنع أو ساهم في نشر الكلام السلبي بتسرع قبل ما يدي فرصة المشاهدة الموضوعية والنقد البناء إنه يراجع نفسه، ويشوف ما وراء الستار. توقيت فاضح نفسه بنفسه“.

https://www.instagram.com/p/CNSQGeIBkeI/?utm_source=ig_web_copy_link

إلا أن علا حذفت المنشور بعد ساعتين من نشره عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“، وهو ما أثار الجدل.

وعلمت ”إرم نيوز“ من مصادر خاصة أن بعض الأصدقاء المقربين للفنان عمرو يوسف، أرسلوا منشور شقيقته إليه، وطالبوا منه تهدئه الأمور، وهو ما دفعه للاتصال تلفونيا بها وطالبها بحذف المنشور، وهو ما دفعها للاستجابه له.

كان محمد رمضان نشر فيديو مؤخرًا عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام لوزير الآثار الأسبق زاهي حواس، يقول فيه إن أصلح من يجسد دور أحمس أمام الشاشة الفنان محمد رمضان، وعلق الأخير بأغنية ”أنا الملك.. نادي الملوك مين فيكو مشترك اثبت مكانك مسمعش صوتك دماغكو شغاله بزمبلك“.

وأثار الأمر غضب جمهور ”يوسف“ ونشروا عبر حسابهم الرسمي الفيديو وعلقوا عليه: ”اعتقد أدوار البلطجة لايقة عليك أكتر، الواحد حقيقي مشافش نفسنة وحقد زي كدة دة مرض نفسي فعلا فضحت نفسك بدري أوي الصراحة“.

يأتي ذلك بعد قرار المنتج تامر مرسي، إيقاف تصوير مسلسل ”الملك“، الذي كان مقررًا عرضه ضمن المائدة الرمضانية الأسبوع المقبل، بعد سيل من الانتقادات التي نالت البرومو الرسمي للعمل كونه يتناول قصة ”الملك أحمس“، عن رواية ”كفاح طيبة“ للأديب نجيب محفوظ، من بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنياوي.