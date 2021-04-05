بعد إصابتها بكورونا.. نقل الفنانة الأردنية عبير عيسى للعناية المركزة

نقلت الفنانة الأردنية عبير عيسى إلى العناية المركزة في مستشفى الجاردنز، وذلك على إثر إصابتها وابنتها ”منية“ بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.

ووفقا لبرنامج ”إي تي بالعربي“، فقد كشف مقرب من عبير عيسى أن نقلها للعناية المركزة جاء لكي تتلقى رعاية صحية أفضل من وجودها في المنزل، موضحا أن وضعها الصحي في تحسن.

وتواجد عبير عيسى في العناية المركزة يأتي لتفادي أي مضاعفات قد تحدث نتيجة الإصابة، في ظل استمرار الأعراض وتوقع حدوث مضاعفات.

وشهد الوضع الصحي لابنة عبير عيسى، ”منية“، تحسنا جراء إصابتها بالفيروس، ويعد وضعها أفضل من والدتها، ولذلك ما زالت معزولة في المنزل ولا تحتاج حالتها دخول المستشفى.

وكانت ”منية“ قد نشرت، عبر خاصية الستوري في حسابها على ”إنستغرام“، صورة تظهر نبأ إصابة والدتها بكورونا، وعلقت عليها بالقول: ”شكرا.. الله يبعد الشر عن الجميع“.

يذكر أن عبير عيسى ممثلة أردنية من مواليد عام 1961 في عمان، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1977 بعدما عرض عليها مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون دور البطولة في أحد المسلسلات التي صورت في اليونان، ثم بطولة مسلسل ”وعاد الحب“ عام 1987، وقدمت العديد من الأعمال في المسرح والسينما والدبلجة.

واكتسبت شهرتها بعد مشاركتها في مسلسل ”حارة أبو عواد“، فيما عرفت بمشاركتها في الأعمال البدوية.

وشاركت عبير عيسى في العديد من الأعمال في الخليج ومصر، وهي عضو في فرقة خشب المسرحية.