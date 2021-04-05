أول تعليق للفاشنيستا الكويتية جمال النجادة بعد رفع التحفظ على أموالها

أعربت الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة عن سعادتها البالغة برفع التحفظ المفروض على أموالها في القضية المعروفة بقضية ”مشاهير غسيل الأموال“، موجهة رسالة شكر لكل من ساندها.

ورفعت النيابة العامة الكويتية يوم الإثنين، التحفظ المفروض على أموال وحسابات، عدد من المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي في القضية المعروفة بقضية ”مشاهير غسيل الأموال“.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع ”سناب شات“، ”في لحظات الفرح والسعادة نتذكر القلوب الصافية والدعوات الصادقة والنيات السليمة والنفوس الطيبة الكريمة التي تربت على الطيب والخير لهذه النفوس العزيزة الأصيلة“.

وأضافت: ”كل الحب والتقدير والاحترام دمتم هكذا دوما نفوسا راقية لا تحقد ولا تتشمت دمتم نفوسا رائعة، نحتاج لها دوما دمتم أناسا مختلفين عن غيركم“.

وكانت السلطات الكويتية، شنت حملة على حسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، الذين تضخمت أرصدة حساباتهم البنكية بشكل كبير ولافت، حتى وصلت إلى ملايين الدولارات.

وقالت صحيفة ”الرأي“ المحلية إن ”النائب العام قرر رفع التحفظ عن أموال وحسابات الإعلامي الكويتي مشاري بويابس، لدى جميع البنوك المحلية“.

وكان مشاري بويابس قد قال في مقطع على حسابه في ”سناب شات“، عام 2018، إنه تم استدعاؤه من قبل أمن الدولة، على خلفية حركة حسابه البنكي، الذي وصل إلى 2 مليون دينار كويتي ما يُعادل 6 ملايين و600 ألف دولار.

ورفعت النيابة العامة التحفظ على أموال وحسابات ”فوز الفهد، وفرح الهادي، وجمال النجادة، وحليمة بولند“، بحسب ما جاء في تغريدة على حساب ”المجلس“ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.