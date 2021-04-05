وفاة والدة الفنانة فريدة سيف النصر بفيروس "كورونا"

توفيت والدة الفنانة فريدة سيف النصر، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت فريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”أمي رحلت مشيت سافرت يعني ايه؟ يا روحي يا حبيبتي.. مش هانفطر عندك أول يوم رمضان كده برضه يالوزه“.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر دخول والدتها وشقيقها العناية المركزة، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مطالبة الجميع بالدعاء لهما.

وقالت فريدة سيف النصر عبر فيسبوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، أخي بدر الدين عناية مركزة بعزل المستشفى، وأمي العناية المركزة اتعملت بالبيت بأجهزتها لصعوبة نقلها والحركة، يا رب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين”.

https://web.facebook.com/faydah.mofeed/posts/10220865821258964

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قد كشفت في شهر فبراير الماضي عن تعرضها لأزمة تنفس، وكتبت عبر صفحتها في فيسبوك: ”الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب والله العظيم“.