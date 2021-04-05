أسما شريف منير تنفصل عن زوجها الفنان محمود حجازي

أعلنت خبيرة التجميل أسما منير، ابنة الفنان المصري شريف منير، انفصالها رسميًا عن زوجها الممثل محمود حجازي.

ونشرت أسما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ”يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير إشاعات ولا اجتهادات ولا أسئلة“.

https://web.facebook.com/asma.moneer/posts/10159386696863117

وتابعت: ”محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الإتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية“.

وناشدت منير الصحافيين بعدم التدخل في شؤونها، حيث كتبت: ”للصحافيين بعد إذنكم إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا“.

وكانت أنباء ترددت مؤخرا تشير إلى انفصالهما، خاصة عقب حذفها صورهما معًا على صفحاتها الشخصية، وإلغاء متابعتها لحجازي الذي ألغى بدوره متابعتها دون حذف صورهما معًا.

وكانت أسما شريف منير والفنان محمود حجازي احتفلا بزواجهما في 8 أيلول/سبتمبر 2018 في حفل متواضع، ثم أعلنا زواجهما رسميًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي.