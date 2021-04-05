بعد وقف مسلسل "الملك".. محمد رمضان يقدم فيلما سينمائيا عن "أحمس"

استغل الفنان المصري محمد رمضان، ترشيح عالم ووزير الآثار المصري السابق الشهير زاهي حواس، له بأنه الأصلح للقيام بتجسيد شخصية ”أحمس“ على الشاشة، كون ملامحه الشكلية قريبة منه ليعلن عن تقديم العمل في السينما.

ونشر محمد رمضان، المقطع الخاص بتصريح زاهي حواس، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، ليعلن عن تقديم فيلم تاريخي عن شخصية القائد الفرعوني المصري ”أحمس“ الذي نجح في تحرير مصر من غزو الهكسوس، على أن يعرض في عام 2023.

وترك محمد رمضان تعليقا على المقطع، قائلًا: ”شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم ..أحمس 2023“.

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ويأتي هذا بعد ساعات من قرار وقف مسلسل ”الملك“ للفنان عمرو يوسف، الذي كان مقررًا عرضه في شهر رمضان المقبل، مع تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية.

يذكر أن مسلسل ”الملك“، من بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك وباسل الزارو ومحمد علاء وريم مصطفى، وعدد من النجوم، وهو من سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج حسين المنباوي.