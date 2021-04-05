والدها حاول تهريب ذهبها إلى دبي.. الكويت تسمح للفاشينيستا "مرمر" بالتصرف في أموالها

سمحت السلطات الأمنية في الكويت اليوم الإثنين للفاشينيستا مريم رضا المشهورة بلقب (مرمر)، بحرية التصرف في أموالها، وذلك بعد التحفظ الذي كانت قد فرضته النيابة العامة على أموالها وحساباتها، وبرفقتها عدد من المشاهير المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي في القضية المعروفة بقضية مشاهير غسيل الأموال.

ويأتي هذا بعد قرابة شهر من توقيف رضا حسن محمد، والد الفاشينيستا إثر محاولته السفر إلى دبي بكمية من الذهب تتجاوز قيمتها 62 ألف دينار (205 آلاف دولار)، كانت تعود ملكيتها لابنته، وذلك وفقا لما أفاد به حساب ”شاهين“ الكويتي الشهير، المتخصص في كشف قضايا الفساد وغسيل الأموال.

وذكرت مصادر كويتية أن النائب العام قرر رفع التحفظ عن أموال وحسابات مريم رضا، لدى جميع البنوك المحلية.

النيابة العامة ترفع التحفظ على أموال الفاشينستا مرمر. pic.twitter.com/Jof17Ne32H — المجلس (@Almajlliss) April 5, 2021

وقبل ساعات، قررت النيابة العامة رفع التحفظ على أموال وحسابات فوز الفهد، وفرح الهادي، وجمال النجادة، وحليمة بولند.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد عممت في وقت سابق، أسماء المشاهير المتهمين على المنافذ البرية والمطار، لمنع هروب المشتبه بهم في قضية الفساد المثيرة.

وضمت قائمة ”مشاهير غسيل الأموال“ 10 أشخاص، هم: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بو يابس، وحليمة بولند، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، إضافة إلى جمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.

ودائما ما تبهر الفاشينيستا الكويتية ”مرمر“ متابعيها على إنستغرام الذين يتجاوز عددهم 1.5 مليون شخص باختياراتها الأنيقة والعصرية من الأحذية التي تنتمي إلى مختلف الماركات العالمية.