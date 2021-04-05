وفاة المطربة المغربية الحاجة الحمداوية عن عمر 91 عاما

توفيت المطربة الشعبية المغربية البارزة الحاجة الحمداوية، اليوم الإثنين، الملقبة بـ“حارسة البحر“ عن عمر ناهز 91 عاما، داخل مستشفى الشيخ زايد، بالعاصمة الرباط.

ونُعيت الراحلة -التي اشتهرت بأغنيتها ”حاضية البحر لا يرحل“- على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من قبل مشاهير وفنانين.

وقالت المطربة لطيفة رأفت عبر صفحتها على فيسبوك: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. الحاجة الحمداوية في ذمة الله.. اللهم ارحمها وارزق أهلها الصبر والسلوان.. اللهم ثبتها عند السؤال.. عزائي الخالص لعائلتها الصغيرة والكبيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون“.



وذاع صيت الراحلة في مجال فن ”العيطة“، وبعد عمر مديد عايشت فيه المغرب قبل وبعد الاستقلال، فاجأت الحمداوية وقبل أقل من سنة، جمهورها بالاعتزال.

ومحت الفنانة الراحلة بعد الاعتزال حقوق تأدية جميع أغانيها للفنانة المغربية كزّينة عويطة، ابنة العداء المغربي البارز سعيد عويطة.

وكان اسم الحمداوية مرتبطا بفن ”العيطة“ والفن ”الشعبي“، اللذين حافظت على الريادة فيهما على مدار 70 عاما، بأغان مثل: ”هزو بينا العلام“ و“منين أنا ومنين انت“.

كما شاركت الحاجة الحمداوية سنوات شبابها إبان الاستعمار، في تعبيرات فنية تلامس مشاعر الوطنيين وتتبنّى أطروحاتهم؛ ما عرضها لمضايقات.