شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل بشأن خلافها مع غادة عبدالرازق

حسمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية؛ بشأن وجود خلافات مع مواطنتها الفنانة غادة عبدالرازق، ووصفتها بالصديقة والحبيبة.

يأتي ذلك على خلفية ما راج عن رفض الفنانتين التعاون في مسلسل ”‏لحم غزال“‏ المنتظر عرضه ضمن دراما رمضان المرتقب 2021، واعتذار شيرين تارة وعدم قبول غادة بالتعاون تارة أخرى.

ووصفت شيرين عبدالوهاب مواطنتها غادة عبدالرازق بالصديقة، حاسمة أمر غنائها التتر، حيث دونت شيرين تغريدة لها عبر حسابها في موقع تويتر قائلة: ”‏الحمد لله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبدالرازق“.

وأضافت شيرين عبدالوهاب قائلة: ”ويا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم، وكل سنة وإنتوا طيبين“.

الحمدلله تم الاتفاق و غناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي و حبيبتي النجمة غادة عبد الرازق. و يا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي مشاعر باذنك يا رب، و كل سنة وانتوا طيبين🤲🏻❤️ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) April 5, 2021

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أثارت، خلال الأيام الماضية، جدلا بتغريدة لها نفت فيها التعاقد على غناء أي تتر بمسلسلات رمضان.

ووقتها كانت قد صرحت غادة عبدالرازق أن شيرين عبدالوهاب هي مغنية تتر مسلسلها الرمضاني، حيث تفاجأت بتكذيب شيرين لها.

وعلقت شيرين حينها في تغريدتها: ”بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان، أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن“.

ونشرت غادة عبدالرازق عبر إنستغرام، تقول: ”قمة الأدب تجاهلك لقليل الأدب“، دون أن توضح أي تفاصيل؛ ما جعل الجمهور يتكهن بوجود خلاف بينهما.

بعد نزول اخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان اؤكد عدم وجود اي تعاقد بذلك حتى الان. تصبحوا على خير🥱🥱 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 18, 2021

وتدور أحداث مسلسل ”لحم غزال“ في قالب اجتماعي، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، ويشاركها العمل: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.