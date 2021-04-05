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شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل بشأن خلافها مع غادة عبدالرازق
تاريخ النشر: 05 أبريل 2021 12:45 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2021 12:50 GMT

شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل بشأن خلافها مع غادة عبدالرازق

حسمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية؛ بشأن وجود خلافات مع مواطنتها الفنانة غادة عبدالرازق،

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

حسمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية؛ بشأن وجود خلافات مع مواطنتها الفنانة غادة عبدالرازق، ووصفتها بالصديقة والحبيبة.

يأتي ذلك على خلفية ما راج عن رفض الفنانتين التعاون في مسلسل ”‏لحم غزال“‏ المنتظر عرضه ضمن دراما رمضان المرتقب 2021، واعتذار شيرين تارة وعدم قبول غادة بالتعاون تارة أخرى.

ووصفت شيرين عبدالوهاب مواطنتها غادة عبدالرازق بالصديقة، حاسمة أمر غنائها التتر، حيث دونت شيرين تغريدة لها عبر حسابها في موقع تويتر قائلة: ”‏الحمد لله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبدالرازق“.

وأضافت شيرين عبدالوهاب قائلة: ”ويا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم، وكل سنة وإنتوا طيبين“.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أثارت، خلال الأيام الماضية، جدلا بتغريدة لها نفت فيها التعاقد على غناء أي تتر بمسلسلات رمضان.

ووقتها كانت قد صرحت غادة عبدالرازق أن شيرين عبدالوهاب هي مغنية تتر مسلسلها الرمضاني، حيث تفاجأت بتكذيب شيرين لها.

وعلقت شيرين حينها في تغريدتها: ”بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان، أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن“.

ونشرت غادة عبدالرازق عبر إنستغرام، تقول: ”قمة الأدب تجاهلك لقليل الأدب“، دون أن توضح أي تفاصيل؛ ما جعل الجمهور يتكهن بوجود خلاف بينهما.

وتدور أحداث مسلسل ”لحم غزال“ في قالب اجتماعي، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، ويشاركها العمل: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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