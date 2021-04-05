أقام حفلة في مقهاه.. احتجاز الفنان المصري حسن شاكوش لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن الجهات المختصة في القاهرة تجري تحقيقا مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، واثنين آخرين من العاملين معه؛ في عدة اتهامات في مقدمتها فتح كافية بمنطقة مدينة نصر بدون الحصول على ترخيص.

وكان مطرب المهرجانات شاكوش وصل، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إلى نيابة مدينة نصر في مصر، وأودع في الحجز؛ تمهيدا لبدء التحقيق معه في مخالفته الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت الأجهزة الأمنية في مصر، يوم الأحد، مقهى (كوفي شوب) في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، مملوك لشاكوش، أثناء إقامة حفل افتتاح ضخم بدون ترخيص، وتقديم الشيشة (النرجيلة) للحضور.

وأكد مصدر أمني مصري، أنه تم إغلاق ”كوفي شوب“ مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش؛ بعدما تبين مخالفته للتدابير الاحترازية، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.

وأضاف المصدر أن الفنان المصري استحوذ على الرصيف، وتسبب في قطع الطريق العام أمام المارة.

ووفقا للمصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شاكوش، وجرى تشميع المحل بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.