وفاة الفنان المصري حازم الحمامصي

توفي الفنان المصري حازم الحمامصي، يوم الإثنين، بحسب ما أعلن عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنان منير مكرم.

وكتب مكرم عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“: ”الدوام لله حازم الحمامصي، الصلاة في مسجد صلاح الدين أمام المسرح العائم ومدافن الأسرة باب الوزير“.

facebook.com/story.php?story_fbid=1035942036933348&id=100015526848042

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن الفنان الراحل، باستثناء أنه شارك في أعمال عديدة، منها مسلسل ”وأنت عامل إيه“، الذي عرض في 1997، مع الفنان محمد هنيدي، والراحل علاء ولي الدين، وهالة فاخر، وصلاح عبدالله، وإخراج شريف مندور.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل هو الجزء الخامس من مسلسل ”سلسال الدم“، بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، وراندا البحيري، وأميرة هاني، وكريم كوجاك، وماجد الشريف، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.