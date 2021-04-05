معركة حامية بين المشهورتين نور ستارز ونارين بيوتي

اندلعت خلافات حادة بين المشهورتين نور ستارز ونارين بيوتي، بعد أن أطلت الأخيرة بمجموعة فيديوهات تتهم فيها نور ستارز بسرقة أفكارها في العمل.

ويتابع المشهورتين عشرات ملايين المتابعين إذ يبلغ مجموع متابعي نور ستارز ما بين إنستغرام ويوتيوب 30.6 مليون متابع بينما يتابع نارين بيوتي ما بين إنستغرام ويوتيوب 17.4 مليون متابع.

وقالت نارين بيوتي من خلال الفيديوهات التي قامت بنشرها ”أنا بعرف إنه عم تحضر الستوري هلق، أنت مريضة وبحاجة للمساعدة، ما عم بحكي هالشي مشاني عم بحكي مشانك“، وأضافت نارين وهي منهارة تماما وتبكي ”أنت خطيرة ع المجتمع بشكل عام، لازم تركزي على حالك، إذا أنت حدا فاشل رح تضلي فاشلة لان ما عم تطلعي كيف تكوني حدا احسن، قابلتك من كم يوم بصالون الشعر وفكرتك حدا منيح حكيتك بمشاريعي، اليوم بتعملي نفس الشي، إنت وحدة مكتئبة“.

ودافعت نور ستارز عن نفسها من خلال ستوري الإنستغرام، وهاجمت نارين وأصدقاءها في دبي دون تسميتهم، وقالت وهي تبكي ”أنا بعرف قديه فيه دراما واذا حكيت بتعرفوا شو بيصير“، وأكدت نور أنها تلقت رسائل من البعض أخبروها ”انه فيه أشخاص عم تحفرلي“.

https://www.instagram.com/stories/noorstars/2544665053563616343/

وأضافت نور ستارز، ”نور جيتها على دبي أذت كتير عالم ما بعرف ليه، العالم والمتابعين مش أغبيا، دايماً بيوصلني حكي بس ما بعرف ليه، يعني ماني اكلة من رزقك ولا أذيتك، لما شفتك بالصالون قلتلك شو عم حضر ل رمضان لان ما عندي شي مخبى انا هيك بحياتي ما اتعديت على حدا، أنا اللي أذاني إنها إتعدت على إسمي“.

وتابعت نور ”وفيقي اللي حرمتيني منه خبرني قديه إنتي مهوسة فيي وقديه بتحكي بضهري، هي وشلتها عم يحكو بضهري وبتعرف مين، أنا شو عملتلك ما بعرف شو هالغيرة والحقد وعشو هالحقد كله“، ورداً على موضوع إكتئابها، قالت ”بتقولي أنك شفتيني مكتئبة، هاد مش انتي شفتني، هاد لانو انت قلتلك أنا مكتئبة“.

وكتبت نور ستارز في خاصية الستوري أيضا

بعدذلك قام أحمد النشيط، بمشاركة ستوري لـ نور ستارز وهي داخل المستشفى، حيث علق ”الله يقومك بالسلامة وإن شاء الله كل الأمور تعدي على خير يا رب“.