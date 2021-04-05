الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تثير جدلا بحديثها عن اكتشاف "سحر أسود" في منزلها (فيديو)

أحدثت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، ضجة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، بعد توثيقها مقطع فيديو زعمت فيه عثورها على سحر أسود داخل حديقة منزلها بهدف التفريق بينها وبين زوجها وأطفالها.

وقالت نبيل في المقطع الذي نشرته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها ”أصيبت بصدمة عند رؤية السحر كونها أحاطت منزلها بالكامل من جميع الاتجاهات بكاميرات مراقبة، ورغم ذلك لم تلاحظها“.

وأضافت ”لقينا شي غريب بحديقتنا، أنا كنت أصور، وإذا أبانوب ينادي لي ويقولي في شي غريب هنا، وأروح أشوف شنو ألاقيه رأس ديك مذبوح“.

وتابعت ”أنا حقيقي مو مستوعبة، ديك مذبوح بحديقتي، والله من الخرعة مو قادرة أستوعب، شنو هاد راس ديك، عمل يعني، بس بقولك شي راح أصيدك ياللي حطيتي العمل، أنا بعرف ان الديك حسب اللون وهاد سحر تفريق، بس راح أصيدك، عندي كاميرات بكل مكان بالبيت والحديقة، وراح اقطع راسك واحطه مكان الديك“.

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وتفاعل الجمهور مع المقطع، مندهشين من كونها تتحدث عن السحر وعثورها عليه حيث تحدث البعض عن الحسد وتضامنوا معها، بينما انتقدها البعض بسبب إثارتها الجدل وأنه من الممكن أن يكون رأس الديك هذا بقايا طعام لقطة.

وجاء في التعليقات، ”قل أعوذ برب الفلق ماعاد فيه إيمان الحقد والحسد كثير هاليومين“، و“كيف تمسكي السحر بإيدك انتي مابتعرفي ان غلط نلمسه“، و“بس مو لازم يكون سحر ممكن قطة وأكلت الديك ونطت رمت الرأس بالحديقة. شي عادي“، و“ما بعرف بس الناس قلوبها بقت سودة“.

يذكر أن النائب العام أمر برفع التحفظ عن أموال وحسابات 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وهم الفاشينيستا نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي، لدى جميع البنوك المحلية.

وقبل نحو شهر أصدرت النيابة العامة قرارا برفع التحفظ عن أموال وحسابات شركة تطبيق ”بوتيكات“ لدى كافة البنوك المحلية، وذلك على خلفية شبهات غسيل أموال.