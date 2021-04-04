عمرو دياب يقدم "هدية خاصة" لتركي آل الشيخ (صور)

قدَّم الفنان المصري عمرو دياب، إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، هدية ”خاصة“ عبارة عن عطور تحمل اسمه، وبخور من نوع نادر.

ونشر ”آل الشيخ“ عبر حسابه على ”الفيس بوك“ صورًا للهدايا التي كانت عبارة عن زجاجتي عطر، وكيس به خشب العود وهو نوع من البخور غالي الثمن.

وخشب العود أحد أقوى أنواع الأخشاب العطرية، ويستخرج من أشجار العود، ويشتهر استخدامه في الدول العربية لتعطير الملابس لرائحته القوية التي تدوم طويلًا، وقد يصل ثمن الكيلو منه إلى مليون ريال.

وتباينت آراء المعلّقين حول تفسير ما بداخل الكيس، وأكدوا أن الهدايا تدل على علاقة الصداقة القوية بين آل الشيخ وعمرو دياب.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، طرح مؤخرًا عطرًا باسمه، من مجموعة ”آل برفانات“، وصور إعلانًا خاصًا له.