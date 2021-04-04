تيم حسن يفاجئ متابعيه بصورة قديمة مع باسل خياط وقصي خولي

فاجأ الممثل السوري تيم حسن متابعيه على ”إنستغرام“ بصورة قديمة له برفقة الفنانين: باسل خياط، وقصي خولي، وسامر شقير.

ووفقًا لـ“تيم“ تعود تاريخ الصورة إلى فترة الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

https://www.instagram.com/p/CNPf1vQjE9a/?utm_source=ig_web_copy_link

وكتب ”تيم“ في تعليق أرفقه مع الصورة:“نشر الصديق الغالي سامر شقير على ”فيسبوك“ هذه الصورة الحلوة من أيام زمان الحلوة مع قصي، وباسل.. الأحبة“.

ونقل ”تيم“ تعليق شقير على الصورة، إذ كتب: وقال على ذمته، بذلك اليوم تقلّعنا من المعهد لأنه رحنا حضرنا فعاليات مهرجان السينما.. وكان ممنوعًا علينا نطلع من المعهد ونترك الدروس.. خلّصنا من السينما، وقررنا أن نذهب إلى باسل على قدسيا، نزلنا في دمر لنأخذ أكلًا.. ومنشان تكمل معنا علقنا مع شباب قدام المطعم، وأكلنا إللي فيه النصيب، وهاي صورتنا بعد ما وصلنا.. مش معروف كنا زعلانين، أو فرحانين، جوعانين أو شبعانين، مقهورين أو مروقين“.

ورغم أن ”تيم حسن“ سيغيب عن الشاشات في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، إلا أنه أطلّ على جمهوره، في شباط/فبراير الماضي، من خلال مسلسل ”أنا“، من تأليف عبير شرارة، وإخراج سامر برقاوي، وإنتاج شركة ”الصباح إخوان“.