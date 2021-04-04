نجل سعد الصغير ينفي زواج والده من الفنانة برلنتي عامر

نفى محمود سعد، نجل المطرب المصري الشعبي سعد الصغير، ما راج من أنباء بشأن زواج والده من الفنانة المصرية برلنتي عامر.

وقال نجل سعد الصغير، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن برلنتي عامر تدعي الزواج من والده وهذا لم يحدث على الإطلاق، متهما إياها بأنها تبحث عن الشهرة من وراء والده.

وتابع نجل سعد الصغير، بأن والده لو تزوج من برلنتي عامر، سيبلغه بالأمر؛ لأنهما يتعاملان كصديقين وليس كأب وابنه، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستكشف الحقيقة كاملة.

وحاولت ”إرم نيوز“، التواصل مع سعد الصغير لا سيما وأنه ظهر في مقطع فيديو يعترف خلاله بالزواج من برلنتي عامر، إلا أنه أغلق هاتفه ولم يستجب للتواصل.

https://web.facebook.com/watch/?v=474543836919861

وكانت برلنتي عامر قالت في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”إن زواجها من سعد الصغير صحيح وجاء بعد فترة حب استمرت عامين، نتج بعدها الزواج في شهر فبراير الماضي“.

وتابعت بقولها: ”الجميع يعلم زواجي من سعد، وهو إنسان طيب وأولادي من زوجي الأول يعشقونه؛ لأنه بالفعل يتعامل معهم مثل الأب، ويتواجد معي في شقة الزوجية بمنطقة حدائق الأهرام“.

وأعلنت برلنتي عامر زواجها من سعد الصغير من خلال نشر مقطع فيديو له وهو يوجه خلاله رسالة تهنئة، قائلا: ”برلنتي، كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وإنتي طيبة ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية، وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي.. إنتي وش السعد عليا، إنتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم“.