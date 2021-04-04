الفنانة السعودية ريم عبدالله ترد على اتهامها بتقليد بدور البراهيم (فيديو)

خرجت الفنانة السعودية ريم عبدالله، عن صمتها إزاء الاتهامات التي طالتها من جانب الكثير من متابعيها بشأن تقليدها لمواطنتها الفاشنيستا بدور البراهيم، عندما تظهر في مقاطع الفيديو.

وشن بعض المتابعين هجوما وانتقادات لريم عبدالله من خلال تعليقاتهم عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ قالوا فيها: إنها تقوم بتقليد بدور في طريقة دلعها ومكياجها ومدحها الدائم لنفسها وجمالها.

ووثقت ريم عبدالله، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ أكدت فيه أنها لا تقلد أحدا على الإطلاق، مبينة أنها ظهرت على السوشيال ميديا منذ العام 2007، ووقتها لم يكن أحد ظهر بعد، معقبة: ”الساحة كانت فاضية ما فيها أحد بروجها الأحمر وكحلتها وفرقتها“.

وتابعت ريم عبدالله بأن ”الستايل“ الذي تظهر فيه يظهر فيه غيرها، غير أن العقول الصغيرة التي تنتقد تظل عقولا صغيرة، مردفة: ”اليوم الظروف تغيرت والزمن تغير.. والموجودون أكتر من شعر رأسي.. فريم عبدالله خط أحمر“.

وكانت ريم عبدالله قد نشرت مقطع فيديو، قبل يومين، وهي تتغزل في جمالها دون استخدام الفلتر، وقامت بنفس الحركات التي تقوم بها بدور البراهيم، أثناء تصويرها لنفسها، وهي داخل السيارة ما جعل بعض متابعيها يوجهون لها اتهاما بتقليد بدور البراهيم.

يذكر أن ريم عبدالله أنهت الجدل الدائر عبر السوشيال ميديا، بشأن مصير الجزء الثالث من مسلسل ”عندما يكتمل القمر“، بعد نجاح الجزئين السابقين، حيث ردت على متابعة سألتها: ”مسلسل عندما يكتمل القمر فيه جزء ثالث ولا تكفين ردي؟“، لترد قائلة ”سؤال تكرر كثيرا.. إيه بإذن الله فيه“.