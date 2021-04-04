بعد انسحابه من تقديم البرامج.. نزار الفارس يكشف عن تطورات "تهديده بالقتل"

أعلن الإعلامي ومقدم البرامج العراقي، نزار الفارس استجابة حكومة بلاده، إلى طلباته بشأن تأمين الحماية له.

وقبل يومين، أعلن الفارس اعتزاله العمل الإعلامي، بسبب ما قال إنها تهديدات تلاحقه بالاغتيال، من قبل جهات مجهولة.

وقال الفارس عبر حسابه في إنستغرام: ”أشكر رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، على التواصل والاهتمام وحرصهم الشديد على حياتي وحياة كل مواطن عراقي“، مضيفًا أن ”القانون سيأخذ مجراه“.

وبشأن أسباب الاعتزال أوضح الفارس أمس السبت، أنه: ”تعرض لتهديدات عديدة بالقتل، وتلقى أكثر من 11 رسالة تهديد، عقب بثّ الحلقات التي استضاف فيها الفنان قاسم السلطان، والفنانة غزلان، واللاعب الدولي عماد محمد، وآخرين“.

https://www.instagram.com/p/CNN_2D0pxFl/

وعرض مجموعة من رسائل التهديد بالقتل، التي وصلته عبر حساباته الرسمية على السوشال ميديا، وذلك عبر تطبيق ”story“، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

وأضاف أنه قدّم طلبًا إلى الحكومة العراقية، بشأن حمايته، وتلقى وعودًا بذلك.

ويقدم نزار الفارس برنامج ”أخطائي“ على قناة الرشيد الفضائية، واستضاف خلال الفترة الماضية، عددًا من نجوم الفن، والمطربين وغيرهم.

وبرز الفارس إلى الساحة العربية، عقب اللقاء المثير للجدل مع الفنانة المصرية رانيا يوسف، وما رافقه من جرأة في طرح الأسئلة، عن فستانها الذي ارتدته خلال حضورها حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويخوض نزار الفارس نزاعًا قضائيًا مع رانيا يوسف، بدأ منذ عرض اللقاء، وما زالت الدعاوى متبادلة بين الطرفين في المحاكم المصرية.