وائل جسار يكشف سبب غنائه مع عمر كمال وحسن شاكوش

رفض الفنان اللبناني وائل جسار، الانتقادات التي وجهت إليه بعد قبوله الغناء بجوار المطربين المصريين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، ضمن أغنية وطنية مصرية، وقال إننا جميعا بشر وكل شخص له احترامه وجمهور يحبه.

وأضاف وائل جسار -في مقابلة تلفزيونية- أن مطربي المهرجانات لهم جمهور كبير يجب احترامه وعدم الانتقاص منه، موضحًا أنه شارك معهما بعمل وطني ولا يمكن أن تطلبه مصر ويرفض أبدًا وبالتالي قرر التعاون معهما بنفس الاوبريت دون تردد.

https://www.youtube.com/watch?v=cMoC4H0QNeA

وأكد النجم اللبناني أن عمر وحسن شاكوش طيبين ويعرفان حدودهما جيدًا، ولكن ينقصهما اختيار الكلمات بشكل جيد وعدم غناء بعض الكلمات التي لا تصلح مثل ”حشيش“ رغم جمال لحن أغنية لحن ”بنت الجيران“.

وأشار وائل جسار أن الدنيا أذواق ويوجد جمهور عريض لأغاني المهرجانات على ”يوتيوب“، مضيفًا أنه لا يوجد فنان يندم على بعض اختياراته في بداياته الفنية ولكن العيب الحقيقي أن يصر علي هذه الأخطاء.

وأوضح جسار أنه يستعد لإصدار أغنية جديدة من ألحان محمد يحيي بعنوان ”عيان“ وسيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب قريبًا، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي السيء الذي يعاني منه العالم كله أثر على كل شركات الإنتاج وأصبح من الصعب إنتاج ألبوم كامل.