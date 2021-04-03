فنانون مصريون يعلقون على مشاركتهم في موكب نقل المومياوات الملكية

كشفت الفنانة المصرية يسرا كواليس مشاركتها بحفل موكب المومياوات الملكية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنها بكت في الكواليس هي ومذيعات الحفل من شدة فرحتهن وفخرهن بالحدث العالمي.

وأكدت النجمة المصرية – في تصريحات تلفزيونية- أنها كانت ترتعش من الخوف لأنها النجمة الوحيدة التي وقفت على الهواء مباشرة أمام الرئيس تتحدث في حين باقي النجوم كلماتهم كانت مسجلة، لافتة إلى أنها آخر نجمة انضمت لحفل موكب المومياوات وبمجرد محادثتها للمشاركة لم تتردد.

وشددت يسرا على أن أصدقاءها من كل دول العالم اتصلوا بها هاتفيًا وأشادوا بالحدث العالمي، لافتة إلى أن الحفل أظهر مدى جمال مصر وروعة تاريخها والعالم كله شاهد كنوزها التي لا تمتلك دولة مثلها .

وأضافت يسرا أنها كانت تحضر بروفات يوميًا لكلمتها التي ألقتها أمام الرئيس خلال الـ 10 أيام الماضية، وكان الجميع لا ينام ويسهر حتى الصباح من أجل إظهار الحفل بأجمل شكل، مشيرة إلى أن العالم كله سيكون حريص على زيارة مصر لمشاهدة هذه الأثار علي الحقيقة.

من جهته، عبر النجم محمد منير، عن فرحته بهذا الحدث، مبينا أن نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة تعد رسالة للعالم بأن مصر لن تتوقف رغم حادثي السفينة الجانحة وقطار سوهاج قبل أيام، وتابع: ”مفيش حياة من غير تاريخ“.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: ”إحنا بنتحدى كل المشكلات الموجودة في العالم كله، والسياحة في مصر لا تحتاج الى دعاية خاصة أننا نمتلك ثلث آثار العالم“.

وعقب بأنه حفل نقل المومياوات الملكية يعد دليلا على عظمة مصر، مستطردا: ”كنت فخور بمشاركتي في هذا الحدث العالمي، واليوم نثبت انه مفيش حياة من غير فن“.

https://www.facebook.com/dmctv/videos/298522924998272/

كما عبّر الفنان المصري أحمد حلمي عن سعادته بالمشاركة وزوجته الفنانة منى زكى، في موكب نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

وقال حلمي، في تصريحات تلفزيونية، ”مصر حاضرة بكل قوتها وحضارتها التي مر عليها آلاف السنين، واليوم كان فرح بالفعل“.

وأضاف:“شعرت بقشعرة، وقد إيه بلدي عظيمة ومهمة، بحضارة، وهيبة وعظمة الأشياء الموجودة في المتحف المصري الكبير عندما دخلته، وأنها محتفظة برونقها منذ آلاف السنين، هذا إعجاز“.

وتابع ”فخور فخور ببلدي، وده دورنا أنا ومنى وكل الفنانين والمصريين عموماً، واللي يقدر يعمل حاجة لازم يعملها، لأننا في مرحلة البلد بتنهض فيها بشكل كبير“.