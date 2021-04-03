بعد اعتزالها التمثيل نهائيا.. الكويتية شيماء سليمان تعد جمهورها بـ"مفاجأة"

كشفت الفنانة الكويتية شيماء سليمان عن تحضيرها لمفاجأة ضخمة لمتابعيها، وصفتها بالحلم الذي لطالما كانت تسعى لتحقيقه.

شيماء سليمان التي صدمت متابعيها مؤخرا بإعلانها اعتزال التمثيل التلفزيوني بشكل نهائي، خرجت اليوم لتؤكد أنها كانت كذلك في طريقها لاعتزال الغناء أيضا والفن بكل مجالاته، إلا أنها تراجعت عن ذلك القرار وقررت المضي قدما لتحقيق حلمها في الفن.

وتحدثت الفنانة الكويتية لمتابعيها عن مفاجأة تحضر لها منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، إذ قالت في منشور عبر حسابها بموقع إنستغرام: ”مساء الخير على متابعيني الراقيين من كل العالم سواء الخليج أو الوطن العربي.. أحبكم وايد شكرا بحجم السماء على دعمكم وحبكم وتشجيعكم يوم عن يوم تزيدوني إصرار إني أكمل باللي ابتديت فيه“.

وأضافت: ”وأوعدكم قريب بقولكم خبر بفرحكم وايد وبفرح الأشخاص اللي قراب مني اللي همه أكثر ناس عارفين شكثر كان اللي قاعده اسويه يعتبر حلم من أحلامي.. قاعده أحضر لموضوع من تاريخ ١٧ اكتوبر اللي فات بالضبط كان الوقت اللي المفروض كنت أحضر أول ميني ألبوم خاص فيني من بعد طرحي للأغاني السنقل بالعشر سنين اللي فاتت كنت محتاجة هالفرصة وهالدعم بيوم من الأيام تسكر كل شي بويهي والحلم اللي عشته طلع بس كلام“.

https://www.instagram.com/p/CNNW-q2jvmb/

وتابعت سليمان: ”وايد أمور صارت كان من الممكن إنها تخليني اتخلى عن كل شي يخص الفن بكل مجالاته، لكن الحمدلله ربي ما تركني ولا انكسرت من بعد قمته وصدمه لمدة أسبوع قررت إني اكمل اللي ابتديت اسويه اللي صار معاي زادني إصرار إني احقق الحلم ولو حتى خذا وقت طويل“.

واختتمت الفنانة الكويتية حديثها قائلة: ”كل اللي اقدر اقوله الحمدلله على وجود الناس النظيفة الصادقة بحياتي وربي يبعدني عن المصلحجية والمنافقين اللي يوم عن يوم يزيدون للاسف ما ينقصون.. المهم ابي هالبوست يحمسكم اليوم شنو اللي قاعده احضره كتبولي توقعاتكم اهلي وأصدقائي القراب اللي يدرون لا تكتبون لو سمحتوا بس متابعيني.. يالله توقعاتكم !!!“. واتجهت معظم تعليقات متابعيها إلى أنها تحضر لأول ألبوم غنائي لها.

وكانت شيماء سليمان قررت اعتزال التمثيل، وأكدت أن ظهورها في دراما رمضان المقبل 2021 من خلال مسلسل ”سما عالية“ سيكون آخر ظهور لها، وبثت مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، قالت فيه إنها لن تخوض أي تجربة تمثيلية مجددا وستتفرغ للغناء فقط، مع الظهور على المسرح.

وبشأن الأسباب التي جعلتها تتوقف عن التمثيل، قالت إن هناك أموراً جعلتها تفكر في الاعتزال ”مريت بمواقف وأشياء حسيت إني في مكان ما يناسبني“، موضحة أن مجال التمثيل يحتاج لأن تكون مستعدة للتغيير في شخصيتها.

وتابعت: ”تجامل وتيجي على نفسها وتبدي شيء على شيء عشان تقدر تكمل في هذا المجال.. خايفة أخطي خطوة أخرب كل اللي بنيته..“، منوهة إلى أن التمثيل أضاف لها الكثير، ”هذي الخطوة استمتعت بيها وأخدت بخبرة بأمور وايد“.