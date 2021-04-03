محمد رمضان يثير الجدل بالزي الفرعوني في كليب "غاوي نكش"‎

واصل الفنان المصري محمد رمضان، إثارته للجدل بسبب ما ينشره عبر السوشيال ميديا، أو التصريحات التي تخرج عنه؛ ما جعله محط هجوم وانتقاد بشكل كبير.

ونشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه على ”فيسبوك“، فيما يبدو أنه لأغنية جديدة يستعد لطرحها قريبا، وظهر رمضان في الفيديو بملابس فرعونية ويلبس نظارة في مكان يحتوي على مجموعة من التماثيل والنقوش الأثرية، والتي تعود للحضارة المصرية القديمة.

ويقول رمضان في الفيديو: ”اسمع يا ابني أنت وهو دي اللحظة اللي استنيتوها، في مني نسخة واحدة كلهم بيقلدوها“، كما علق على الفيديو قائلا: ”غاوي نكش قريبا“، الأمر الذي تسبب في تعرضه لهجوم وسخرية كبيرة من قِبل الجمهور، حيث قالت لولا محمد: ”بذمتك في فرعون يلبس نظارة شمس“.

https://www.facebook.com/watch/?v=473029070673771

وأضاف محمد سامي: ”الله يرحم الدكتور مصطفى محمود كان هو إللي بيشرح لنا المخلوقات العجيبة دي وكيف تتغذى وإيه أسباب وجودها في الدنيا هل هو ابتلاء من الله أو عقاب.. الله يرحمك يا دكتور“، بينما علقت سمر سليمان قائلة: ”أنت الوحيد اللي الناس بتقلدك وبتغير منك وتحسدك ما شاء الله عندك أربع رجول وإحنا رجلين.. ربنا يشفي“، وكتب محمد الرعيني: ما فيش فرعوني يلبس نظاره شمسيه يا مضرط ههههههه“، ليرد آخر: ”بنفع لبسك يكون للببجي.. بس بجد إنك تحفة فنية المفروض وقعت انكسرت من زمان“.

وأثار محمد رمضان، الجدل بشكل كبير، خلال الفترة الأخيرة، حيث دخل في صدام مع بعض الفنانين، ومنهم أحمد الفيشاوي؛ بسبب ”نمبر وان“، ووصل الأمر إلى تصريحات متبادلة بين الطرفين عن طريق إطلاق أغانٍ جديدة، حيث طرح الفيشاوي أغنية باسم ”نمبر 2“.