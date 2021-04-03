مي العيدان تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية انتصار الشراح

كشفت الإعلامية مي العيدان، تطورات الحالة الصحية لمواطنتها الفنانة انتصار الشراح التي أجرت عملية جراحية في الأمعاء وساءت حالتها الصحية بعدها.

وأوضحت العيدان أن الفريق الطبي المشرف على حالة الشراح تدخل وقام بعملية سحب للماء الزائد في جسمها وأنها ما زالت ترقد على سرير الشفاء في العناية المركزة بالمستشفى الأميري.

واستغلت مي العيدان، منشورها الذي كتبته على حسابها في موقع ”إنستغرام“، لتنفي أيضا شائعة وفاة انتصار الشراح التي دائما ما تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنية لها الشفاء وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت مي العيدان: ”أنفي جملة وتفصيلا شائعة وفاة الفنانة الكبيرة انتصار الشراح.. الفنانة انتصار الشراح ما زالت تحيا بيننا الله يشافيها ويعافيها وتتلقى العلاج في العناية المركزة في المستشفى الأميري والأطباء هناك لم يقصروا بحقها“.

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وقالت: ”وهي تتجاوب للعلاج نتيجة بكتيريا الدم واليوم قام الأطباء بسحب الماء الزايد في جسمها وبإذن الله ينتهي علاجها وتخرج من العناية المركزة ويتم شفاؤها..“.

واختتمت العيدان منشورها بالقول: ”ادعولها إن الله يشافيها وتصوم معنا رمضان يا من قلت لشيء كن فيكون يا من تكسو العظام وهي رميم ادعولها بدل ما اطلعون عليها إشاعات وتفرعون قلوب عائلتها ومحبيها“.

وكانت قد أجرت انتصار الشراح، عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر من عام 2020، وساءت حالتها الصحية بعدها ونقلت للعناية المركزة بالمستشفى الأميري بعد إصابتها بمضاعفات.