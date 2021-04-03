وفاة الفنان اللبناني إدوارد الهاشم عن عمر ناهز 88 عاما

توفي الفنان اللبناني إدوارد الهاشم، اليوم السبت، عن عمر ناهز 88 عاما، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية في بلاده.

وفي حين يتم الكشف عن سبب وفاة إدوارد الهاشم، نعت بعض الصفحات الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الراحل داعين له بالرحمة ولعائلته بالصبر.

والفنان إدوارد الهاشم من أبرز الفنانين اللبنانيين، وهو من مواليد منطقة العاقورة، في 5 آيار/مايو عام 1933.

وبرزت موهبة إدوارد الهاشم، بتقديم العديد من الأدوار الصعبة والمركبة في مسيرته الفنية، ومن بين الأعمال التي شارك بها في الدراما التلفزيونية ”فرصة عيد“ و“البيت الأبيض“.

كما شارك في عدد من المسرحيات بينها ”يوسف بك كرم“ و“صف المحامين“، وفي الدوبلاج من خلال المسلسل الكرتوني ”السنافر“، ومن بين تجاربه في السينما فيلم ”الانفجار“.