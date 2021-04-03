الإعلامي العراقي نزار الفارس ينسحب من تقديم البرامج نهائيا بعد تهديده بالقتل

أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس، عن انسحابه من تقديم البرامج بشكل نهائي، موضحا أنه يتعرض لضغوطات كبيرة ولكنه لا يستطيع أن يذكر الأسباب.

وقال الفارس، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“: ”أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائيا دون ذكر الأسباب. حجم الضغوطات كبير“.

وعرض مجموعة من رسائل التهديد بالقتل التي وصلته عبر حساباته الرسمية على السوشال ميديا، وذلك عبر تطبيق ”story“، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

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ويخوض نزار الفارس نزاعا قضائيا مع رانيا يوسف بدأ مع عرض حلقتها ليلة رأس السنة التي استضاف فيها الأخيرة وجاء فيها العديد من التصريحات التي وجدها البعض مسيئة.