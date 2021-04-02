جيني إسبر: تعرضت للخيانة.. وابنتي مسلمة وتم تعميدها بالكنيسة

كشفت الفنانة السورية جيني اسبر أنها عانت في بداية مشوارها من رؤية البعض لها بأنها فتاة ”سهلة“ وليس لديها مشاكل بأي علاقات، موضحة أنها كانت تعيش بالخارج ولا تجيد اللغة العربية ومنفتحة مثل المجتمع الغربي فكان البعض يتجرأ ويتطاول عليها.

وقالت جيني اسبر – في مقابلة تلفزيونية- إن زواجها حماها من الوسط الفني ولو لم تتزوج في بدايتها الفنية لما استكملت مشوارها الفني لأنه وسط صعب للغاية، متابعة ”يجب أن تكون الفتاة ذكية لكي تستطيع العمل به وتختار بشكل صحيح“، لافتة إلى أن الفتاة السهلة نجاحها يكون أسرع ولكنها لا تستمر طويلًا بالنجاح.

ونفت جيني أسبر خضوعها لعمليات تجميل متكررة كما يقول عنها البعض، موضحة أنها حصلت على لقب ملكة جمال المغتربين في أوكرانيا في شبابها وبالتالي هذه طبيعتها ولكنها بالوقت نفسه لا تعارض الاهتمام بالنفس والعناية بجمالها.

وشددت الفنانة السورية الشهيرة على أنها تحب الزواج والاستقرار وتريد أخذ هذه الخطوة مجددًا، لافتة إلى أن زواجها من رجل مسلم على الشريعة الإسلامية كان راقيًا ولم تغير دينها كما تردد.

وأضافت جيني أسبر أن ابنتها الوحيدة ”ساندي“ مسلمة تبعًا لديانة والدها ولكنها قامت بتعميدها أيضًا بالكنسية، موضحة أن ابنتها تتربي في بيت مسيحي معها وأسرتها ولكنها تدرس بالمدرسة الديانة الإسلامية وهويتها مسلمة وتعلمها احترام كل الديانات.

وأشارت إلى أنها انفصلت عن زوجها بسبب وصولهما لطريق مسدود وحدوث شرخ في علاقاتهما نتيجة الغدر والخيانة وعدم التفاهم، لافتة إلى أن الرجل يتعامل مع النساء مثل الطبخة لا يمكن أن يظل يأكل نفس الطعام يوميًا ويريد تغيير طعم فمه دائمًا.