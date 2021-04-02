الفنانة العمانية فخرية خميس تكشف تفاصيل حالتها الصحية

كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس تفاصيل وضعها الصحي الراهن، في ظل معاناتها منذ عدة أشهر من بعض الأورام السرطانية التي أدت إلى استئصال ثدييها.

وكانت فخرية خميس غادرت المستشفى في 24 مارس/آذار الماضي، حيث ردت وقتها أيضا على انتشار شائعة وفاتها.

وشاركت فخرية خميس صورة جديدة لها من منزلها عبر حسابها على ”إنستغرام“، كشفت خلالها عن تلاشي المرض وتعافيها، لكنها ستستمر في تناول علاجها حتى نهاية أكتوبر المقبل.

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وقالت فخرية خميس إنها ستبدأ جلسات العلاج الإشعاعي بدءا من الأحد المقبل ولمدة شهر ونصف الشهر، فكتبت: ”بسم الله ما شاء الله تبارك الله مسيتم بالخير يا وجيه الخير جزاكم الله خير على دعواتكم الطيبة ربي يتقبلها منكم رحم الله موتاكم وأطال في أعماركم والشفاء لمرضاكم يا #الله“.

وأضافت فخرية خميس: ”لله الحمد والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى وعنايته بدأ يتلاشى المرض مع الاستمرار بالعلاج الموجه والمعزز، بمعدل كل ثلاثة أسابيع إلى نهاية أكتوبر“.

ومضت الفنانة العمانية بالقول: ”وأيضا رح أبدأ جلسات الإشعاع يوميا لمدة شهر ونصف تقريبا ابتداء من يوم الأحد“.

يذكر أن الفنانة العمانية فخرية خميس أعلنت، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد، تزامنا مع إصابتها بمرض السرطان، لتعلن لاحقا شفاءها من الفيروس، مع استمرار رحلة علاجها من المرض الخبيث.