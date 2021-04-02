دانة الطويرش ترد على بيبي عبد المحسن بعد براءتها من غسيل الأموال (فيديو)

ردت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش على مواطنتها الفاشينيستا بيبي عبد المحسن بعد صدور قرار قضائي برفع الحظر عن أموال الأولى، بعد اتهامها وعدد من المشاهير بغسيل الأموال.

وقالت الطويرش إنها التزمت الصمت طوال الفترة الأخيرة تجاه كل من هاجموها بسبب وضع اسمها ضمن قضية غسيل الأموال، ومنهم بيبي عبد المحسن، ولكن جاء الوقت لترد عليهم.

ونشرت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة عبر صفحتها بموقع ”تويتر“ فيديو قديما لبيبي عبد المحسن هاجمت فيه المشاهير المتهمين بغسيل الأموال، وقالت إنهم يدعمون الإرهاب ويحصلون على أموالهم من الدعارة، وإنهم مجموعة من المجرمين والخونة.

وعلقت الطويرش قائلة: ”أهـا زين صاجه والله، بعد الحين ما أدري إذا تقدرين تشككين بنزاهة القضاء الكويتي أنا ما أدري والله، حابين نسمع تبريرج، ألفت كلام من خيالها يمكـن“.

اهـا زين صاجه والله ، بعد الحين مادري اذا تقدرين تشككين بنزاهة القضاء الكويتي انا مادري واللـه .. حابين نسمع تبريرج pic.twitter.com/QwUxlK0vOu — ‏ᴰᵀ دانا الطويرش (@Daneeda_t) April 1, 2021

وردت الطويرش على تعليق أحد المتابعين يقول فيه إن الفيديو قديم فلماذا تعيد نشره بالوقت الحالي، قائلة: ”الفيديو قديم بالنسبة لك بس كل ما أشوفه أتألم وأنجرح وأبكي، وأبكي وأتمنى اللي ذقناه يذوقون ربعه ويحسون بمقدار الخذلان والألم اللي سببوه لنا بكلامهم واليوم وقت الرد، كان وقت كافي أسكت 8 شهور من عمري راحت وأنا مكسـوة“.

ورفع النائب العام التحفظ عن أموال وحسابات 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، هم الإعلامية نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي، لدى جميع البنوك المحلية، بحسب صحيفة ”القبس“ المحلية.

وبدأت القضية منتصف العام الماضي، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، لتتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير ”أصلية ومؤرخة“، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.