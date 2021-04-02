العثور على مصممة الإنتاج الأمريكية إيفلين ساكاش مدفونة تحت القمامة بمنزلها

عثرت الشرطة الأمريكية على مصممة الإنتاج الأمريكية المعروفة إيفلين ساكاش، ميتة تحت كومة من القمامة في منزلها في مدينة نيويورك.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ساكاش الحائزة على جائزة إيمي والمعروف عنها ولعها وإدمانها للاستحواذ على الأشياء القديمة بمنزلها قد عثر عليها ملقاة على أرضية مطبخها مدفونة تحت القمامة.

وفي تقريرها المبدئي أوضحت الشرطة أن إيلين براون، شقيقة سكاش، قد استأجرت طاقم تنظيف لإزالة كميات كبيرة من الأشياء القديمة من داخل المنزل ”المليء بالقمامة“، على حد وصف صحيفة ”نيويورك ديلي نيوز“.

وأوضحت الصحيفة أن فريق التنظيف عثر على الفنانة البالغة من العمر 66 عامًا، ملقاة بين القمامة ومتوفاة، خلال مباشرتهم لأعمالهم.

وفي سياق رحلتها المهنية، عملت ساكاش كمصممة إنتاج في أفلام نالت حظا وافرا من الشهرة، من بينها Mermaids عام 1990، و Still Alice عام 2014، وفقًا لصفحتها على موقع IMDB.

كما فازت بجائزة البرامج النهارية Daytime Emmy Award عام 2003 عن Between the Lion.

كما أفاد تقرير الشرطة أن ساكاش كانت قد شوهدت على قيد الحياة لآخر مرة في 30 سبتمبر/ أيلول 2020، وينتظر إجراءات الطب الشرعي والمعاينة لتحديد سبب وفاتها.