وفاة والد المغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، والد المغنية المغربية ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني.

وعلمت ”إرم نيوز“ من مصدر مقرب من أسرة تامر حسني، بوفاة والد زوجته متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة.

وأكد المصدر أن أسرة الراحل حاولت إسعافه بنقله إلى المستشفى بعد مروره بوعكة صحية مفاجئة، لكنه فارق الحياة، بينما لم يتم حتى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها في موقع ”انستغرام“، صورا جمعتها بوالدها قائلة: ”راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة أنه هو اللي كان حياتي كلها…“.

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وتابعت: ”ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا… إنا لله وإنا إليه راجعون (اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)“.

وأضافت: ”اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب يا رحيم“.

واختتمت بوسيل قائلة: ”ربي إنه ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي، اللهم ارحم أبي بقدر اشتياقي له، اللهم إنّ رحمتك وسعت كل شيء فارحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقر بها عينه اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا“.

يذكر أن المغنية بسمة بوسيل، هي فنانة مغربية ومصممة أزياء، ولدت عام 1991، وشاركت في النسخة السادسة من برنامج المواهب ”ستار أكاديمي“، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني.