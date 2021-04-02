إصابة الممثلة الأردنية عبير عيسى بفيروس كورونا

أصيبت الممثلة الأردنية عبير عيسى، بفيروس كورورنا المستجد، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية وناشطون على ”فيسبوك“، مساء الخميس.

وتداولت عدد من المواقع الإخبارية في الأردن، من بينهما موقع سرايا، نبأ إصابة الفنانة بفيروس كورونا، فيما تحدث ناشطون عن إصابة ابنتها منية أيضا بالفيروس.

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وبادر عدد من نجوم الفن في الأردن، إلى الدعاء للفنانة، معربين عن ثقتهم بأن عبير عيسى قادرة على تجاوز هذه الأزمة.

وكتبت الفنانة سهير فهد، منشورا على فيسبوك، قالت فيه: ”عبير عزيمتك قوية ورح تمر على خير بإذن الله… منية أنت كمان قوية ورح تعدي هالأزمة إن شاء الله.. الله يشفيكم و يحميكم ويوقف معكم“.

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من جانبها، كتبت الممثلة أمل الدباس عبر حسابها في ”فيسبوك: ”الأخت والزميلة عبير عيسى ألف سلامه عليك يا أم منيه، ما تشوفي شر، وشفاء عاجل ان شاء الله“.

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بدوره، كتب الممثل حسين طبيشات عبر حسابه في فيسبوك أيضا: ”أسأل الله الشفاء العاجل للأستاذه والفنانة القديرة عبير عيسى.. سلامات يا رب“.

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وكتبت مجموعة خاصة بنقابة الفنانين الأردنيين على فيسبوك، منشورا قالت فيه: ”أمنيات الشفاء العاجل للزميلة عبير عيسى.. شدة وتزول بإذن الله“.

وعلق نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب على المنشور بالقول: ”اللهم أنت الشافي والمعافي.. اللهم بالشفاء العاجل“.

وعبير عيسى هي ممثلة أردنية من مواليد عام 1961 في عمان.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1977 بعدما عرض عليها مدير المؤسسة للإذاعة والتلفزيون دور البطولة في إحدى المسلسلات التي صورت في اليونان، ثم بطولة مسلسل ”وعاد الحب“ عام 1987، وقدمت العديد من الأعمال في المسرح السينما والدبلجة.

واكتسب شهرتها بعد مشاركتها في مسلسل ”حارة أبو عواد“، فيما عرفت بمشاركتها في الأعمال البدوية.

وشاركت عبير عيسى في العديد من الأعمال في الخليج ومصر، هي عضو في فرقة خشب المسرحية.

وفي عام 2019 عينت رئيسا للجنة العليا في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي.