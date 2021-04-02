إصابة الموسيقار المصري هاني مهنا بفيروس كورونا

أصيب الموسيقار المصري، هاني مهنا، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الخميس عضو في نقابة المهن الموسيقية بمصر.

جاء ذلك بعد مغادرة مهنا للمستشفى عقب إجرائه فحوصات طبية بسبب شعوره بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد رمضان عضو نقابة المهن الموسيقية في مصر، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”الفحوصات أثبتت إصابة هاني مهنا بفيروس كورونا“، مشيرا إلى أنه قرر مغادرة المستشفى وعزل نفسه في المنزل وتلقي البروتوكول العلاجي.

وأضاف أحمد رمضان أن ”الحالة الصحية لهاني مهنا مستقرة، وأنه يتلقى العلاج في المنزل وحالته لا تستدعي العلاج في المستشفى“.

ولفت إلى أن هاني مهنا، كان يعاني من الأعراض قبل يومين، وهو استدعى نقله إلى المستشفي، لإجراء فحوصات، حتى تم التأكد من الإصابة.

وتأتي إصابة هاني مهنا بكورونا بعد 10 أيام من إعلان ابنته الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، إصابتهما بالفيروس.