مي العيدان تعتذر للفنان الكويتي داوود حسين (فيديو)

قدمت الإعلامية الكويتية مي العيدان اعتذارها لمواطنها الفنان داوود حسين، وذلك بعدما قام بحظرها عبر حسابه في موقع ”انستغرام“، وغضبه منها إثر انتقادها ”البرومو“ الترويجي لمسلسله الجديد ”بوطار“، المقرر أن يعود به للكوميديا بعد غياب سنوات طويلة.

وانتقدت العيدان ”البرومو“، دون أن تنتظر مشاهدة العمل كاملا لتقييمه وإبداء رأيها، فضلا عن اتهامها صنّاع العمل بسرقة فكرته من مسرحية تحمل عنوان ”الكبيرة“.

وقالت العيدان، في مقطع فيديو بثته عبر قناتها في موقع ”يوتيوب“، إن الفنان إبراهيم الحربي توسط وقام بالصلح بينهما، موضحة أنها من سعت لهذا الصلح وطلبته؛ بسبب حبها الشديد لداوود حسين، واحترامها لتاريخه الفني الكبير.

وعقبت العيدان أنها انتقدت العمل بشكل أزعج داوود حسين ووجب عليها أن تعتذر له، مشددة على أنها من مواليد عام 1977، وهو ذات العام الذي بدأ فيه الفن ومن هنا فإن تاريخه بعمرها كله.

واعتبرت أن حسين رمز كويتي وعلامة فارقة في الدراما العربية كلها حتى إن اختلفت معه على دور أو عمل؛ لأن ذلك لا يقلل من حجمه وتاريخه الدرامي والمسرحي.

وبينت أنها تحدثت مع داوود حسين عبر الهاتف، وأن سعيها للصلح معه جاء بسبب ”البلوك/الحظر“ الذي قام به تجاهها من خلال حسابه في ”انستغرام“ لأنهما أكبر من كل ذلك، مبينة أنه لا يرضيها أن يغضب شخصا بأخلاق ورقي داوود حسين.

ومسلسل ”بو طار“ من تأليف بندر طلال السعيد وإخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في البطولة إبراهيم الحربي ومحمد العجيمي وعبير الجندي وأحمد العونان ومحمد الحملي وعبدالله الخضر، وغيرهم من نجوم الفن.