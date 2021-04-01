الكويت.. أول تعليق من دانة الطويرش بعد رفع الحظر عن أموالها بقضية "غسيل الأموال"

أعربت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش عن سعادتها البالغة لإصدار النائب العام قرارًا برفع الحظر عن أموالها، موجهة الشكر لمتابعيها على السوشيال ميديا، قائلة: ”شكراً لكم.. وعقبال الكل ونفرح فرحة وحدة يا رب يا كريم“.

وأضافت في مقطع فيديو عبر تطبيق ”سناب شات“: ”الحين أقدر أتكلم.. لأني قبل شوي ما كنت مستوعبة.. الحمد الله يا رب ما قصرتم على حبكم وعلى ثقتكم كل هالشهور وعلى سؤالكم واهتمامكم.. شكرا على الناس اللي ما تغيرت علي ولا قصرت في حقي“.

https://www.youtube.com/watch?v=BCwil5k5Yvg&t=98s

واختتمت قائلة: ”من فرحتي إيدي قاعدة ترجف وأنا بصور.. ومو فاهمة شلون أعبر عن الفرحة اللي أنا فيها.. ويا رب تعطي هالفرحة لكل زملائي وزميلاتي.. وشكرا لكم على المسجات والاتصالات.. والحمد الله دائما وأبدا“.

وكان مصدر مطلع في دولة الكويت قد أكد، اليوم الخميس، رفع النائب العام التحفظ عن أموال وحسابات 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وهم الإعلامية نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي، لدى جميع البنوك المحلية، بحسب صحيفة ”القبس“ المحلية.

ووفق المصدر، فإن البنك المركزي عمم على البنوك قرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رفع التحفظ.

وبدأت القضية منتصف العام الماضي، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، لتتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.

وفي شباط فبراير الماضي، كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير ”أصلية ومؤرخة“، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.