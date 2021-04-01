الفاشينيستا السعودية عبير سندر تحتفظ بالخلايا الجذعية لجنينها

أعلنت العارضة والفاشينيستا السعودية عبير سندر، عن احتفاظها بالخلايا الجذعية لجنينها المنتظر أن تضعه خلال أيام، موضحة أنها ستضع وتحفظ الأنسجة الخاصة بطفلها.

وعبرت عبير سندر، في منشور لها عبر حسابها الخاص في موقع ”انستغرام“، عن سعادتها بهذا القرار، كاشفة ميزة الاحتفاظ بتلك الخلايا بأنها قد تكون سببا في إنقاذ حياة شخص آخر.

وتابعت عبير سندر، أن وظيفة هذه الخلايا الجذعية زرع النخاع العظمي، ومن هنا فهي تعالج العديد من الأمراض مثل أمراض الدم، سواء كانت خبيثة وسرطانية أو وراثية.

وأكدت أنها تعالج أكثر من 60 نوعا مختلفا من أمراض المناعة والدم، ليس للطفل فقط ولكن أيضا للأشقاء والأب والأم.

ووصفت الاحتفاظ بالخلايا الجذعية بأنها استثمار ذكي في صحة العائلة، مختتمة: ”وأنا ووليام مرة مبسوطين بهذا القرار وأنصح كل أم وأب يبحثوا في هذا الموضوع وياخدو القرار المناسب لعائلتهم“.

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وكانت عبير سندر، قد قررت مؤخرا خوض تجربة ”الولادة تحت الماء“، وسط جدل واسع ردت عليه من خلال تصريحات متلفزة، قالت فيها إن الجدل أمر طبيعي في ظل عدم دراية البعض بفوائد هذه التجربة، وجهلهم بها كونهم لم يقرأوا عنها.