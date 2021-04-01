الكويت.. رفع التحفظ عن أموال 3 من مشاهير مواقع التواصل بقضية "غسيل الأموال"

أكد مصدر مطلع في دولة الكويت، اليوم الخميس، رفع النائب العام التحفظ عن أموال وحسابات 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وهم الإعلامية نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي لدى جميع البنوك المحلية، بحسب صحيفة ”القبس“ المحلية.

ووفق المصدر فإن البنك المركزي عمم على البنوك قرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رفع التحفظ.

وأشار المصدر إلى أنه وبالرغم من صدور هذا القرار، إلا أنه لم يتم صدور أي قرار نهائي بحق أي من المشاهير المتهمين بغسل الأموال سواء بالحفظ أو الإحالة للمحاكم.

وقبل نحو شهر أصدرت النيابة العامة، قرارا برفع التحفظ عن أموال وحسابات شركة تطبيق ”بوتيكات“ لدى كافة البنوك المحلية، وذلك على خلفية شبهات غسيل أموال.

وبدأت القضية منتصف العام الماضي، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، ليتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.

وفي شباط/ فبراير الماضي كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير ”أصلية ومؤرخة“، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.