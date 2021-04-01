ريهام حجاج تثير أزمة في "وكل ما نفترق" بسبب رانيا يوسف وآيتن عامر

أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج، أزمة داخل كواليس تصوير مسلسلها ”وكل ما نفترق“، المنتظر عرضه في رمضان المقبل، تسببت خلالها بانسحاب مخرج العمل وبعده مدير التصوير.

وعلمت ”إرم نيوز“، من مصادرها الخاصة داخل كواليس تصوير المسلسل أن ريهام حجاج تدخلت في أمور تتعلق بمشاهد زميلتيها في العمل رانيا يوسف وآيتن عامر، وطلبت تحجيم المشاهد الخاصة بهما كي تظهر كنجمة بارزة في العمل باعتبارها بطلته.

ونوهت المصادر بأن مؤلف العمل رفض الانصياع لما طلبته ريهام حجاج، كما رفض مخرج العمل ما يحدث مطالبا بتدخل الجهة المنتجة لإيقاف ما سمّاه بالمهاترات وهدد بالانسحاب من استكمال التصوير.

وبينت المصادر أن ريهام حجاج، زادت من الأمر بالتدخل في عمل المخرج خلال مونتاج الحلقات وأصرت على مطالبها بتحجيم دوري زميلتيها؛ ما جعل مدير تصوير المسلسل ينسحب رسميا وتبعه المخرج كريم العدل رغم محاولات صناع العمل احتواء الأزمة.

وأكدت المصادر أنه جرت محاولات للتعتيم على الأمر من خلال الحديث عن الاستعانة بوحدة تصوير أخرى، لكن ما حدث عكس ذلك وهو أن المخرج مصطفى أبو سيف أسندت إليه مهمة استكمال التصوير فضلا عن الاستعانة بمدير تصوير آخر.

يذكر أن مسلسل ”وكل ما نفترق“ تقوم ببطولته ريهام حجاج ويشاركها العمل عمرو عبد الجليل وأحمد فهمي ورانيا يوسف وآيتن عامر وطارق عبد العزيز وغيرهم وطرحت الشركة المنتجة برومو العمل قبل ساعات.