ناشطون يكشفون سبب وفاة اللبناني محمد الرز في السعودية

أثارت وفاة المقيم والناشط اللبناني الشاب محمد الرز، في المملكة العربية السعودية، حزنا وصدمة بين الكثيرين، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومشيدين بمواقفه النبيلة وحبه الكبير للمملكة.

بلغونا الاصدقاء من شوي كان عم يلعب فوتبول و توفى في الملعب — Kassem Freiji (@KassemFreiji) March 31, 2021

ولم يكشف مقربون من ”الرز“ عن سبب وفاته المفاجئة، لكن رواد مواقع التواصل تداولوا معلومات عن وفاته ”إثر معاناته من مشاكل في قلبه منذ نعومة أظفاره“.

عنده مشاكل بالقلب من الولاده الله يرحمه — خالد (@5alidcr7) March 31, 2021

وقال البعض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، إن ”الرز تعرض للإجهاد في عضلة القلب، انتهت بإصابته بجلطة قاتلة، إثر مشاركته في لعبة كرة القدم، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في قلبه منذ صغره“.

يقولون كان يلعب كوره وجته سكته قلببيه — AFNAN🇸🇦. (@a_albogami3) March 31, 2021

وكان الرز أدى العمرة قبل 5 أيام من وفاته، ونشر صورة له من الحرم المكي عبر ”تويتر“ علق عليها قائلا:“ اللهم تقبل مني“.

وكان الشاب الراحل غرد قبلها متمنيا أن يكتب الله له العمرة، وقال: ”يا رب ارزقني عمرة عن قريب“.

يا رب ارزقنِ عمرة عن قريب ❤️ pic.twitter.com/ZqBu84sI8f — Mohamad 🇸🇦🇱🇧 (@7Mrez) March 24, 2021

وأشار ناشطون إلى أنه سيتم نقل جثمان محمد الرز إلى لبنان، لدفنه في مدينة عكار.

وقد عُرف محمد الرز بمواقفه الداعمة للسعودية، ووقوفه في وجه حملات التشويه التي تستهدفها، كما عرِف بحبه لفريق الهلال ودعمه له.