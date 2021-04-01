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ناشطون يكشفون سبب وفاة اللبناني محم...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 8:06 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 9:50 GMT

ناشطون يكشفون سبب وفاة اللبناني محمد الرز في السعودية

أثارت وفاة المقيم والناشط اللبناني الشاب محمد الرز، في المملكة العربية السعودية، حزنا وصدمة بين الكثيرين، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومشيدين بمواقفه النبيلة

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المصدر: إرم نيوز

أثارت وفاة المقيم والناشط اللبناني الشاب محمد الرز، في المملكة العربية السعودية، حزنا وصدمة بين الكثيرين، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومشيدين بمواقفه النبيلة وحبه الكبير للمملكة.

ولم يكشف مقربون من ”الرز“ عن سبب وفاته المفاجئة، لكن رواد مواقع التواصل تداولوا معلومات عن وفاته ”إثر معاناته من مشاكل في قلبه منذ نعومة أظفاره“.

وقال البعض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، إن ”الرز تعرض للإجهاد في عضلة القلب، انتهت بإصابته بجلطة قاتلة، إثر مشاركته في لعبة كرة القدم، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في قلبه منذ صغره“.

وكان الرز أدى العمرة قبل 5 أيام من وفاته، ونشر صورة له من الحرم المكي عبر ”تويتر“ علق عليها قائلا:“ اللهم تقبل مني“.

وكان الشاب الراحل غرد قبلها متمنيا أن يكتب الله له العمرة، وقال: ”يا رب ارزقني عمرة عن قريب“.

وأشار ناشطون إلى أنه سيتم نقل جثمان محمد الرز إلى لبنان، لدفنه في مدينة عكار.

وقد عُرف محمد الرز بمواقفه الداعمة للسعودية، ووقوفه في وجه حملات التشويه التي تستهدفها، كما عرِف بحبه لفريق الهلال ودعمه له.

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