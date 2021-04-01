الفنان السعودي إبراهيم الحربي يروي تجربته مع الإصابة بكورونا (فيديو)

كشف الفنان السعودي إبراهيم الحربي في أول ظهور إعلامي له بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، عن معاناته مع الوباء، مؤكدا أنه مر بتجربة صعبة.

وقال إبراهيم الحربي، خلال حلوله ضيفا على برنامج ليالي الكويت، إنه في البداية ظل يتناول مسكنات وفيتامينات، لكنّ حالته لم تستجب لتلك الأدوية؛ حتى وصل به الأمر إلى نقله للمستشفى بسيارة الإسعاف.

وأضاف: ”هناك عانيت كثيرا من شدة ما رأيت، فالكثير ممن أصيبوا كانوا في حالة يرثى لها، ونقل العديد منهم للعناية المركزة؛ لدرجة أن الأطباء كانوا يقولون يا ليتهم كانوا يسمعون الكلام، ويأخذون حذرهم، أما أنا فقد عانيت من سعال، وضيق في التنفس استمر طويلا“.

وأعرب إبراهيم الحربي عن استيائه من الشائعات التى خرجت أثناء وجوده في المستشفى لتلقي العلاج.

https://www.instagram.com/p/CNGOTOPBH91/

يذكر أن الفنان السعودي إبراهيم الحربي، تعاقد أخيرا على تصوير فيلم بعنوان ”الكيلو 300″، في الكويت ليعرض عبر منصة ”شاهد“، وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في البطولة مرام البلوشي وعبدالله الخضر ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف.