مي العيدان تهاجم الفنان عبدالمنعم عمايري بسبب "مشهد جريء"

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان السوري عبدالمنعم عمايري، بسبب مشهد ”الحمام“ الذي ظهر فيه بشكل جريء في مسلسل ”قيد مجهول“.

وكتبت العيدان عبر حسابها في انستغرام: ”الفنان السوري عبدالمنعم العمايري مطلع عورته في مسلسل قيد مجهول“.

وأضافت العيدان: ”أبي أعرف ما تاخذون من الأجانب إلا القشور والسلبيات لكن أنكم تاخذون منهم الأشياء الإيجابية لا طبعا، نفسي أعرف قبل ما تقدم هالمشهد اللي ماله أي قيمة درامية بالعمل هل راجعت مشاعر أولادك وهم يَرَوْن منظرك بهالطريقة“.

https://www.instagram.com/p/CNFnqb6LxWS/

وتسبب المشهد التمثيلي للعمايري وهو داخل المرحاض في غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مسلسل ”قيد مجهول“ يعرض عبر منصة إلكترونية، وهو يتكون من 8 حلقات وتم تصويره في لبنان خلال العام الماضي، وهو من بطولة باسل خياط وعبد المنعم عمايري وهيا مرعشلي وكوكبة من النجوم.